Rapporto pari opportunità, attesa per il modulo online

Non è ancora disponibile sul sito del ministero del Lavoro il modulo on line da utilizzare per presentare il rapporto biennale delle pari opportunità 2022-2023, in scadenza il prossimo 30 aprile.

L’augurio da parte delle aziende con oltre 50 dipendenti e dei loro consulenti tenuti a questo adempimento, nonché delle aziende più piccole che volontariamente decidano di trasmetterlo, è che l’attesa sia da imputare agli opportuni aggiornamenti in corso del modello telematico e del relativo manuale.

Infatti...