Rassegna della Cassazione a cura di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

Licenziamento per scarso rendimento

Lavoratore disabile e superamento del periodo di comporto

Rinuncia alla indennità sostitutiva del preavviso del dipendente licenziato

Licenziamento collettivo e criteri di scelta











LAVORATORE DISABILE E SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO



Cass. Sez. Lav. 31 marzo 2023, n. 9095



Pres. Raimondi; Rel. Michelini; P.M. Fresa; Ric. A. S.p.A.; Contr. C.D.



Licenziamento per superamento del periodo di comporto – Previsione del CCNL che non distingue differenti periodi di comporto per disabili e non – Discriminazione indiretta – Sussistenza – Ratio



È illegittimo il licenziamento per superamento del comporto adottato nei confronti del lavoratore, disabile ai sensi dell'articolo 3...