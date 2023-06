Rassegna della Cassazione a cura di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

Licenziamento per giusta causa

Licenziamento per sopravvenuta parziale inidoneità fisica del lavoratore

Whistleblowing e pubblico impiego

Abusivo ricorso ad una successione di contratti a termine













LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA



Cass. Sez. Lav., 23 maggio 2023, n. 14114



Pres. Doronzo; Rel. Garri; Rel. P.I. S.p.A.; Contror. C.R.



Licenziamento individuale – Giusta causa – Sentenza penale passata in giudicato – Fatti estranei all'attività lavorativa – Violenza sessuale su minore – Rilevanza – Verifica della persistenza del rapporto fiduciario – Distanza temporale – Irrilevanza



Una violenza sessuale ai danni di una minore di età, in qualsiasi contesto sia commessa, è secondo uno standard...