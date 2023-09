Rassegna della Cassazione a cura di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

Criteri di scelta e comparazione dei lavoratori nei licenziamenti collettivi

Tempo tuta e passaggio di consegne

Accordi conciliativi in sede protetta e non protetta

Licenziamento per giusta causa

Infortuni sul lavoro, transazione e successivo aggravamento delle condizioni di salute















TEMPO TUTA E PASSAGGIO DI CONSEGNE



Cass. Sez. Lav., 31 agosto 2023, n. 25477



Pres. Doronzo; Rel. Caso; Ric. Omissis S.r.l.; Contror. Omissis



Orario di lavoro – Attività infermieristica – Passaggio di consegne – Tempo di lavoro – Sussistenza – Ratio



Il tempo per il passaggio di consegne nel cambio turno degli infermieri rientra nel tempo lavorativo e va dunque remunerato. Detto tempo è, infatti, connesso, per le peculiarità del servizio sanitario, all'esigenza della presa in carico del...