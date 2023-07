Rassegna della Cassazione a cura di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

Licenziamento per giusta causa

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Licenziamento collettivo

Maggiorazioni per lavoro festivo











LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA



Cass. Sez. Lav., 28 giugno 2023, n. 18417



Pres. Raimondi; Rel. Caso; P.M. Mucci; Ric. A.A.; Contror. Om. S.r.l. Om.



Licenziamento per giusta causa – Grave negligenza – Operatrice di RSA – Intensità del vincolo di fiducia – Rilevanza – Proporzionalità della sanzione espulsiva – Sussiste



È legittimo il licenziamento per giusta causa della lavoratrice di una residenza per anziani che, non avendo effettuato un'opportuna operazione di "bretellaggio" (che serve a ...