Rassegna della Cassazione a cura di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci









LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Cass. Sez. Lav., 23 ottobre 2023, n. 29335

Pres. Doronzo; Rel. Riverso; Ric. Omissis; Controric. Omissis

Licenziamento – Giusta causa – Furto di beni aziendali – Lavoratore assolto anche in sede penale – Illegittimità del recesso – Tutela ex art. 18 stat. lav. (formulazione ante Fornero) – Ulteriore risarcimento per danno alla professionalità – Periodo sia pre che post sentenza – Ammissibilità – Prova – Necessità

In tema di illegittimità del licenziamento, la predeterminazione legale (nella specie ex art. 18 stat. lav. ante Fornero e, dunque, pari alla retribuzione dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) in favore del lavoratore non esclude che lo stesso possa chiedere – nel rispetto dell’onere probatorio gravante sul medesimo – il risarcimento di danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine che ritenga di aver subito sia nel periodo successivo alla sentenza, nel caso di mancata ottemperanza all’ordine di reintegra, sia nel periodo precedente al provvedimento giudiziale durante il quale sia rimasto inattivo.

NOTA

La Corte d’appello di Milano respingeva l’appello proposto dal lavoratore e confermava la sentenza di primo grado che, relativamente al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore in conseguenza del licenziamento disposto con l’accusa di furto di beni aziendali – da cui il lavoratore era uscito indenne sia in sede penale che nel giudizio di impugnazione dell’atto espulsivo –, aveva ritenuto che il risarcimento del danno alla professionalità non poteva essere riconosciuto essendo già compreso nell’indennità risarcitoria di cui all’art. 18 Statuto.

Il lavoratore impugnava la sentenza resa dalla Corte d’appello deducendone l’erroneità per essersi la stessa limitata a dichiarare che l’indennità ex art. 18 Stat. Lav. fosse idonea ad assorbire ogni voce di danno, ivi compreso quello morale, omettendo di considerare circostanze dirimenti, ovvero che: i) egli ricopriva un ruolo apicale, ii) aveva una famiglia monoreddito, iii) di colpo aveva perso il lavoro a causa di un licenziamento infamante, iv) che era stato perseguito e v), quindi, costretto, senza stipendio, ad affrontare vari procedimenti giudiziari.

La Corte di Cassazione precisa che il proprio orientamento consolidato è fermo nel ritenere che «l’indennità spettante L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 4, al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale di eseguire la prestazione lavorativa. Sicchè la previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratore licenziato (prima o dopo la reintegra) possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento o della mancata reintegrazione» (Cass. 10203/2002).

Secondo la Suprema Corte, inoltre, laddove si discorra di danni ulteriori rispetto a quelli inevitabilmente connessi alla mancata prestazione lavorativa, è ammessa la configurabilità all’unica condizione del rispetto dell’onere probatorio da parte del lavoratore, senza che rilevi la collocazione temporale dei medesimi danni rispetto alla pronuncia della sentenza di reintegra.

Pertanto, la Corte di Cassazione ribadisce che oltre alla reintegra nel posto di lavoro il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, sub specie di danno non patrimoniale ed in particolare di danno esistenziale che, pur non integrando una autonoma categoria di pregiudizio, rientra nel danno non patrimoniale la cui liquidazione è il risultato di una valutazione equitativa ed unitaria basata su tutte le circostanze del caso concreto.

Al riguardo recentemente la Suprema Corte, infatti, ha riconosciuto che «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) – è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, in quanto provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti» (Cass. 25191/2023; Cass. 901/2018).

Alla stregua di tali principi la Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.

CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Cass. Sez. Lav., 18 ottobre 2023, n. 28993

Pres. Tria; Rel. Panariello; Ric. A G. S.r.l.; Controric. T.F. e altri

TFR – Calcolo retribuzione utile – Onnicomprensività – Divisa – Natura retributiva – Inclusione – Possibilità

Il controvalore dell’assegnazione periodica dei capi di abbigliamento può essere attratto nella nozione onnicomprensiva di retribuzione ex art. 2120 c.c., ai fini del calcolo del TFR, purché rivesta carattere retributivo, ossia concretizzi un vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione.

NOTA

L’ordinanza in commento tratta il tema del calcolo del trattamento di fine rapporto (“TFR”).

In particolare, per quel che qui interessa, il Tribunale di Firenze accoglieva le domande dei ricorrenti, affermando la natura retributiva anche della assegnazione della divisa aziendale, il cui valore, dunque, andava ricompreso nel calcolo del TFR alla luce del principio di onnicomprensività della retribuzione rilevante ai fini dell’art. 2120 c.c.

La Corte d’appello confermava tale decisione affermando che:

i) l’uso della divisa era obbligatorio per i lavoratori, in quanto distintivo segno di riconoscimento del lavoratore nei confronti dei terzi, utenti del servizio di trasporto;

ii) la divisa non era uno strumento di lavoro, ben potendo la funzione lavorativa essere espletata con indumenti “anonimi”;

iii) la divisa era fornita dal datore di lavoro in ragione di tale esigenza di riconoscibilità e per questo il relativo costo è addebitato all’impresa;

iv) tale interesse aziendale si affiancava a quello del lavoratore che evitava dall’utilizzare i propri vestiti;

v) dagli accordi sindacali aziendali del 27/06/1990 e del 27/12/2001, si evince che parte del costo è sostenuto dalla datrice di lavoro e parte è a carico del lavoratore, confermando così l’esistenza del contestuale interesse di questi.

Alla luce di tali considerazioni la Corte d’appello di Firenze riteneva che la divisa costituisse quindi un benefit per il lavoratore e andasse ricompreso nella retribuzione utile per il calcolo del TFR ex art. 2120 c.c.

Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso la società datrice di lavoro.

Innanzitutto, la Corte di Cassazione ha ricordato di aver già affermato in passato «che la fornitura della divisa integra una forma ulteriore di corrispettivo».

In secondo luogo, la Suprema Corte ha ribadito che il concetto di retribuzione recepito dall’art. 2120 c.c. (ai fini del calcolo del TFR) è ispirato al criterio della onnicomprensività, in quanto «nella nozione di retribuzione deve farsi rientrare qualsiasi utilità corrisposta al lavoratore dipendente che proviene dal datore di lavoro se causalmente collegata al rapporto di lavoro». Pertanto, ha proseguito la Corte «il controvalore dell’assegnazione periodica dei capi di abbigliamento può essere attratto nella nozione onnicomprensiva purché rivesta carattere retributivo, ossia concretizzi un vantaggio economico conseguito dal lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione.».

Con riferimento al caso concreto, la Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che dagli accordi aziendali del 27/06/1990 e del 27/12/2001 non si evincesse una chiara volontà negoziale delle parti in merito all’addebito parziale del costo della divisa sul lavoratore, diversamente dalla Corte territoriale che nella propria ricostruzione interpretativa utilizzava tale elemento a conferma dell’esistenza dell’interesse patrimoniale del lavoratore.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso della società datrice di lavoro e ha cassato la sentenza impugnata rimandando alla Corte territoriale per la decisione in merito alla natura retributiva dell’equivalente economico della divisa anche alla luce della interpretazione degli accordi sindacali aziendali sopra indicati.

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Cass. Sez. Lav., 23 ottobre 2023, n. 29337

Pres. Doronzo; Rel. Cinque; Ric. Omissis; Controric. Omissis

Lavoratrice part time – Contabile – Incremento dell’attività per aumento della clientela – Rifiuto del tempo pieno e contestuale assunzione di altro contabile full–time – Licenziamento – Giustificato motivo oggettivo – Ammissibilità – Onere della prova a carico del datore – Sussistenza

La previsione dell’articolo 8 del d.lgs. n. 81/2015, sebbene escluda che il rifiuto di trasformazione del rapporto in part-time, o viceversa, possa costituire di per sé giustificato motivo di licenziamento, non preclude la facoltà di recesso del datore per motivo oggettivo, purché dimostri la sussistenza di effettive esigenze economiche ed organizzative, tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno (o parziale come nella specie) ma solo con l’orario differente richiesto, l’avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ed il rifiuto dei medesimi, nonchè l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione (o aumento) dell’orario ed il licenziamento

Lavoratrice part-time – Rifiuto di trasformare il rapporto a tempo pieno – Licenziamento – Giustificato motivo oggettivo – Nullità automatica – Esclusione – Natura ritorsiva – Prova da parte del lavoratore – Necessità

In caso di rifiuto del lavoratore alla trasformazione dell’orario di lavoro da part time a full time (o viceversa) il successivo licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo non è di per sé nullo. Sebbene, infatti, non si escluda che il recesso possa costituire una ritorsione rispetto al rifiuto di trasformazione nel nuovo orario di lavoro offerto, affinché si possa affermare la nullità del licenziamento occorre che l’intento ritorsivo abbia avuto efficacia determinante esclusiva anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione del giustificato motivo di recesso, con onere probatorio che ricade sul lavoratore

NOTA

La fattispecie riguarda il caso di una dipendente – impiegata amministrativa con orario di lavoro part-time orizzontale di venti ore settimanali – che aveva rifiutato la proposta della società di trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time e che, dopo aver istruito il neo assunto (a tempo pieno), era stata licenziata per soppressione della sua posizione lavorativa. Impugnato il licenziamento, considerato privo di giustificato motivo oggettivo e ritorsivo, il Tribunale adito respingeva la domanda della lavoratrice ritenendo provate le ragioni della società poste a fondamento del licenziamento.

La Corte d’appello di Milano, riformando la sentenza del Tribunale, dichiarava invece nullo il recesso datoriale e condannava la società alla reintegrazione nel posto di lavoro della lavoratrice, nonché al pagamento di un’indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento all’effettiva reintegrazione. La Corte territoriale, in particolare, rilevava che ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2015 (articolo 8, comma 1) «il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento» e che appariva pretestuosa la prospettazione di una riorganizzazione aziendale attraverso l’assunzione full time di una nuova figura contabile (dichiaratamente destinata a sostituire la lavoratrice) per fronteggiare un incremento dell’attività lavorativa e che, comunque, non era stata dimostrata l’impossibilità per la società di ripartire tra le due contabili un pacchetto complessivo di clienti o la difficoltà a reperire in tempi brevi una risorsa part time nè era stata provata l’effettiva ineluttabilità del licenziamento come conseguenza necessaria della addotta riorganizzazione. La Corte territoriale ha inoltre ritenuto il licenziamento, oltre che illegittimo, anche ritorsivo in quanto non presentava altra spiegazione che il collegamento causale con il rifiuto opposto dalla lavoratrice alla trasformazione del rapporto in full time, applicando quindi la tutela reintegratoria e risarcitoria prevista in ipotesi di accertata nullità del recesso.

Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato che la sentenza impugnata non avrebbe rispettato i limiti al sindacato giudiziale delle decisioni organizzative assunte dall’imprenditore, laddove è stato ritenuto che la riorganizzazione posta concretamente in essere per fronteggiare la non contingente situazione di insufficienza delle risorse in essere a gestire l’incremento del carico di attività, e posta a base del licenziamento, fosse pretestuosa e non effettiva.

Con il secondo motivo, la società ricorrente ritiene erronea la decisione sulla ritenuta natura ritorsiva del licenziamento, in quanto determinato dal rifiuto della lavoratrice alla proposta di trasformazione del rapporto in full time, non considerando che il motivo illecito ex articolo 1345 c.c. per tale tipo di licenziamento deve essere «unico e determinate» mentre, nel caso in esame, era stata già rilevata l’assenza di una legittima giustificazione della scelta datoriale, così facendo coincidere la prova della sua natura ritorsiva con le medesime circostanze valorizzate per dichiarare l’illegittimità del motivo oggettivo addotto.

Infine, con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’omesso esame di circostanze che avrebbero escluso la conclusione della Corte di merito circa la possibilità di ripartire tra i dipendenti in forza il carico di lavoro supplementare collegato all’assunzione di nuova clientela (ossia: a) il fatto che la lavoratrice, a fronte della richiesta di incremento dell’orario di lavoro da venti a quaranta o trentasei ore settimanali, poi rifiutata, si era comunque dichiarata disponibile a svolgere al massimo e sporadicamente qualche ora di lavoro supplementare, per dedicarsi esclusivamente ai suoi clienti già assegnati; b) il fatto che l’altra dipendente contabile della società era stata assunta, al momento dei fatti, con contratto di lavoro part time al 90%.

La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, li ritiene fondati.

La Suprema Corte ritiene opportuno, innanzitutto, delineare il parametro «dogmatico-giurisprudenziale» dell’istituto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo riferito ad un lavoratore part time.

Rileva la Suprema Corte che la norma fondamentale in tal caso è sì – come rilevato dalla Corte territoriale – l’art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 81 del 2015 sopra richiamato (applicabile ratione temporis), ma che tale norma non preclude la facoltà di recesso per motivo oggettivo in caso di rifiuto del part time (o viceversa del full time), ma «comporta una rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell’onere della prova posto a carico di parte datoriale» (Cass. n. 12244/2023), così come indicato nella massima sopra riportata.

Del resto, rileva la Suprema Corte, «il rifiuto della trasformazione del rapporto di lavoro part time, come articolato, diventa pertanto una componente del più ampio onere della prova del datore che comprende le ragioni economiche da cui deriva la impossibilità di continuare ad utilizzare la prestazione a tempo parziale e l’offerta del full time rifiutata» (Cass. n. 12244/2023) e ciò perché «il licenziamento non deve essere intimato a causa del rifiuto ma a causa della impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo parziale e del rifiuto di trasformazione del rapporto in full time».

Secondo la Corte di Cassazione è necessaria quindi la prova a carico del datore di lavoro non solo della effettività delle ragioni addotte per il cambiamento dell’orario (Cass. n. 15400/2020), ma anche «quella della impossibilità dell’utilizzo altrimenti della prestazione con modalità orarie differenti, quale componente/elemento costitutivo del giustificato motivo oggettivo, ferma naturalmente la insindacabilità della scelta imprenditoriale nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell’articolo 41 Cost.».

Quanto invece alla ritorsività del licenziamento, la Suprema Corte ribadisce il principio indicato nella massima sopra riportata – escludendo quindi un’automaticità della nullità del licenziamento in caso di rifiuto del lavoratore alla trasformazione dell’orario di lavoro da part time a full time (o viceversa) – e ricorda che «la valutazione, nella concretezza della vicenda storica, dell’esistenza di un motivo ritorsivo, unico e determinante, a base del licenziamento, costituisce una quaestio facti, come tale devoluta all’apprezzamento dei giudici del merito, con un accertamento in fatto non suscettibile di riesame innanzi a questa Corte di legittimità» (Cass. n. 6883/2023; Cass. n. 26399/2022).

Premesso quanto sopra, e venendo al caso specifico, la Suprema Corte rileva come la Corte territoriale, nella verifica della legittimità del licenziamento (adottato per fare fronte ad una effettiva necessità di riorganizzazione della società legata ad un incremento stabile della clientela, non contestato e pacificamente confermato dalle parti, che aveva determinato, in via indiretta e mediata, la soppressione del posto lavorativo della lavoratrice), non si sia attenuta ai principi sopra richiamati.

Nell’operare la sua analisi – evidenzia la Suprema Corte – la Corte territoriale non ha tenuto conto di due «circostanze decisive» risultanti dalla sentenza impugnata ossia che i) l’altra dipendente contabile in servizio, al momento dei fatti, era stata assunta con un contratto di lavoro part time al 90%, per trentasei ore settimanali, e che ii) la lavoratrice, a fronte della richiesta di un incremento dell’orario di lavoro, aveva rifiutato l’offerta, dichiarandosi disponibile a svolgere al massimo qualche ora di lavoro supplementare. Secondo la Suprema Corte il giudice d’appello non ha quindi rilevato che, «anche considerando un incremento settimanale di sole sei ore aggiuntive, queste non potevano essere tutte assegnate all’altra contabile, che altrimenti avrebbe svolto un orario di lavoro di quarantadue ore settimanali, a fronte del massimo di quaranta, e che le restanti due ore non avrebbero potuto essere assegnate alla lavoratrice che si era dichiarata solo sporadicamente (e quindi senza alcun vincolo giuridico) disponibile a svolgere qualche ora in più ma solo per i clienti a lei già assegnati, costituendo ciò, pertanto, un elemento ostativo all’assegnazione anche di sole due ore oltre quelle di cui al part time in atto».

Inoltre, secondo la Suprema Corte, la Corte di appello non avrebbe dovuto sindacare la scelta imprenditoriale di sostituire il dipendente part time con uno full time – così come invece ha fatto valorizzando «esclusivamente il profilo delle ore di lavoro oggetto, a suo parere, dell’incremento dell’attività lavorativa» –, ma avrebbe «dovuto incentrare la sua indagine sulla verifica della impossibilità di utilizzo altrimenti della prestazione lavorativa della lavoratrice part time, ponendo il relativo onere probatorio a carico del datore di lavoro, trattandosi di componente/elemento costitutivo del giustificato motivo oggettivo».

Rileva infine la Suprema Corte che solo all’esito dell’indagine sopra delineata il giudice dovrà accertare «se effettivamente sia ravvisabile un intento ritorsivo con efficacia determinante esclusiva, anche rispetto ad altri fatti evincibili da tutta la vicenda e non solo considerando l’evento, come causa determinante, del rifiuto opposto dalla dipendente alla trasformazione del rapporto di lavoro in full time, quale collegamento causale con il recesso».

La Suprema Corte, quindi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’appello di Milano per un nuovo esame, alla luce dei principi di diritto e dei decisivi fatti omessi sopra indicati.

SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE E LICENZIAMENTO

Cass. Sez. Lav., 23 ottobre 2023, n. 29316

Pres. Raimondi; Rel. Pagetta; P.M. Mucci; Ric. O.M.; Controric. A. S.p.A.

Appalto illecito – Somministrazione irregolare di manodopera – Licenziamento intimato dal somministratore – Inefficacia rispetto al rapporto con l’utilizzatore

In tema di somministrazione irregolare, l’art. 80 bis del d.l. 34/2020 deve considerarsi norma di interpretazione autentica e pertanto prescrive una regola di giudizio destinata ad operare in termini generali tanto per le controversie già avviate quanto per quelle future. Pertanto, gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione e gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dall’utilizzatore e il licenziamento non rientra in tali atti.

NOTA

Il giudice di primo grado accertava la sussistenza tra la società utilizzatrice e il ricorrente, quale effetto di illegittima interposizione di manodopera, di un rapporto di lavoro subordinato intercorso sino al licenziamento intimato al lavoratore dalla formale datrice di lavoro; atto di gestione che il Tribunale reputava efficace anche in relazione al rapporto con la società utilizzatrice ai sensi dell’art. 27 D. Lgs. n. 276 del 2003. Il Tribunale respingeva invece, per indeterminatezza ed indeterminabilità, la domanda del lavoratore avente ad oggetto le differenze retributive tra quanto corrisposto dalla formale datrice di lavoro e quanto spettante sulla base del rapporto di lavoro instaurato con l’utilizzatrice.

La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarava il diritto del lavoratore alle differenze retributive, confermando che, in difetto di appalto genuino, ex art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003, la fattispecie era riconducibile all’ illegittima interposizione di manodopera. La Corte di merito riteneva però infondate le censure del lavoratore alla statuizione di primo grado in punto di riconoscimento dell’effetto estintivo del rapporto di lavoro con la società utilizzatrice.

Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando, con il primo motivo di ricorso, la sentenza di appello per violazione del D.Lgs. n. 81 del 2015 art. 38, sostenendo l’inapplicabilità del comma 3 di tale articolo laddove consente di ritenere come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione gli atti di gestione del rapporto posti in essere dal somministratore e quindi anche del licenziamento che, nello specifico, era stato intimato al lavoratore dalla formale datrice di lavoro.

La Suprema Corte accoglie detto motivo di ricorso alla luce dell’intervento nomofilattico di Cass. n. 10694 del 2023 che ha espresso il seguente principio di diritto: «In tema di somministrazione irregolare, il D.L. n. 34 del 2020, art. 80 bis conv., con modif., dalla L. n. 77 del 2020, – ove è previsto che il D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 38, comma 3, secondo periodo, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento – deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, in quanto, chiarendo la portata della norma interpretata, intervenendo, con effetti retroattivi, su quei profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze, prescrive una regola di giudizio destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future.».

Per questo motivo la Suprema Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e rinvia alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione.

ACCORDO SINDACALE PART TIME

Cass. Sez. Lav., 18 ottobre 2023, n. 28996

Pres. Tria; Rel. Panariello; Ric. B.M. + altri.; Controric. C.d.F. s.r.l.

Accordo sindacale part time – Recesso del datore di lavoro – Passaggio o meno a full time – Necessità di accordo individuale

Pur in assenza di uno specifico accordo in forma scritta, il datore di lavoro può dimostrare che il rapporto di lavoro abbia avuto esecuzione, di fatto, in regime di part time: in tal caso il rapporto di lavoro rimane full time, ma le sospensioni rilevano come clausole tacite integrative del contratto individuale, non modificabili – né in aumento, né di diminuzione – se non con il consenso di entrambe le parti.

NOTA

Con la pronuncia in commento la Corte di cassazione affronta la questione della legittimità di accordi di riduzione oraria della prestazione lavorativa assunti in forme differenti dall’accordo individuale, oggi prescritto ad probationem dalle disposizioni in materia.

Nella fattispecie, il ricorso veniva promosso da alcuni lavoratori, dipendenti da molti anni dalla società che aveva la gestione di un locale aperto al pubblico solo alcune sere alla settimana, i quali, pur prestando la loro attività solo nei giorni di apertura del locale, erano stati assunti con un contratto che nulla prevedeva in ordine alla riduzione dell’orario di lavoro.

Risultava, poi, che nell’anno 2009 fosse stato stipulato un contratto aziendale in cui era stato disciplinato il regime di tempo parziale, garantendo ai lavoratori centoventi giornate annuali retribuite e prevedendo il recepimento di tale regime in appositi accordi individuali, invece mai stipulati dalle parti. Risultava, altresì, che la società avesse dato disdetta unilaterale di tale accordo nell’anno 2016, proponendo ai lavoratori di sottoscrivere un accordo individuale di modifica dell’orario di lavoro, portando a centocinque le giornate lavorate; i lavoratori non avevano accettato di sottoscrivere tale accordo, inviando viceversa una lettera di costituzione in mora con la quale mettevano a disposizione della società le loro energie lavorative in regime a tempo pieno.

Sulla base di tali presupposti i lavoratori adivano il Tribunale di Lucca chiedendo il riconoscimento della differenza tra la retribuzione spettante nel regime a tempo pieno e quella effettivamente percepita, a decorrere dal momento della costituzione in mora. Il Tribunale accoglieva la domanda dei ricorrenti.

Tale pronuncia veniva successivamente riformata dalla Corte d’appello di Firenze, la quale rigettava le pretese dei lavoratori valorizzando, viceversa, il fatto che vi fosse stata una novazione del rapporto per fatti concludenti che aveva determinato la riduzione consensuale dell’orario di lavoro (secondo il regime del part-time verticale), dal momento che, nei molti anni in cui il rapporto di lavoro aveva avuto corso, i ricorrenti avevano costantemente prestato la loro attività solo nei giorni di apertura del locale. La Corte d’appello giudicava, pertanto, legittima la successiva rideterminazione delle giornate lavorate da parte della società (da 120 a 105).

La Corte di cassazione, a seguito di ricorso dei lavoratori, cassa la sentenza impugnata affermando che, fermo il regime del rapporto di lavoro a tempo pieno, in assenza di accordo individuale nelle forme prescritte dalla legge, il datore di lavoro è «ammesso a provare che vi siano state riduzioni concordate di prestazioni lavorative (e quindi di retribuzione)» e che tale prova sia stata raggiunta nel caso di specie, dal momento che il rapporto di lavoro dei ricorrenti ha sempre avuto consensuale esecuzione nei giorni di apertura del locale.

La Corte riconosce, quindi, che tale regime, avallato con l’accordo sindacale aziendale del 2009, si è di fatto “incorporato” nei contratti di lavoro di ciascuno dei ricorrenti, traducendosi in una “clausola stipulata tacitamente”.

I rapporti di lavoro rimangono, quindi, in assenza di accordo scritto, a tempo pieno, ma su di essi operano le sospensioni concordate, sia della prestazione che della correlativa retribuzione.

Per tale ragione, la modifica di tale regime, indipendentemente dal fatto che implicasse un aumento o una diminuzione dell’orario di lavoro, avrebbe presupposto il consenso di entrambe le parti, che nella fattispecie è mancato.

La Corte, rinvia quindi alla Corte territoriale al fine della liquidazione del danno per le eventuali differenze retributive, «da calcolare non rispetto al full time, in realtà mai eseguito per volontà concorde delle parti, bensì tenendo conto della sospensione concordata della prestazione lavorativa».