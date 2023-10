Rassegna della Cassazione a cura di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

- Azione di regresso dell’Inail in ipotesi di decesso per infortunio sul lavoro- Richiesta delle ferie maturate e non godute al fine di non superare il comporto- Licenziamento per giusta causa- Interposizione fittizia e omissione contributiva









AZIONE DI REGRESSO DELL’INAIL IN IPOTESI DI DECESSO PER INFORTUNIO SUL LAVORO

Cass. Sez. Lav., 15 settembre 2023, n. 26654

Pres. Berrino; Rel. Buffa; Ric. U-G. S.n.c.; Controric. I.N.A.I.L.

Infortunio sul lavoro – Decesso – Azione di regresso dell’I.N.A.I.L. – Risarcimento del danno – Importo – Reddito netto della vittima

L’azione di regresso dell’I.N.A.I.L. nei confronti dell’impresa datrice di lavoro per le prestazioni corrisposte agli eredi del lavoratore deceduto in conseguenza di un infortunio sul lavoro incontra il limite dell’ammontare del risarcimento dei danni patrimoniali che sarebbero dovuti dal responsabile al lavoratore infortunato, commisurandosi tali danni al reddito netto cioè all’ammontare in denaro che sarebbe stato effettivamente percepito dal lavoratore.

NOTA

Nel caso di specie l’I.N.A.I.L. agiva in regresso nei confronti di un’impresa per ottenere il pagamento delle prestazioni corrisposte dall’Istituto a favore di un lavoratore deceduto in conseguenza di un infortunio sul lavoro.

La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda dell’I.N.A.I.L., con conseguente condanna della società. In particolare, la Corte territoriale riteneva sussistente il concorso di colpa del 20% del dipendente, considerava – al fine di quantificare il danno patrimoniale a favore degli eredi – il reddito lordo di cui godeva il lavoratore e accordava gli interessi legali a decorre dalla data dell’infortunio.

Per l’annullamento di tale decisione, proponeva ricorso alla Suprema Corte la società datrice di lavoro, lamentandone l’erroneità, ai sensi degli artt. 1223, 1227, 2055 e 2056 c.c., con riferimento sia all’individuazione della percentuale di concorso di colpa del danneggiato, sia alla quantificazione del risarcimento in base al reddito lordo – e non netto – del lavoratore, sia, infine, con riguardo al dies a quo di decorrenza degli interessi.

A fronte di tali censure, la Cassazione si è pronunciata come da massima, rilevando, tra l’altro, che già la Suprema Corte ha chiarito che «la liquidazione del danno patrimoniale (nel caso di perdita delle contribuzioni) subìto da persona defunta deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito della vittima, al netto sia di tutte le spese per la produzione dello stesso prudentemente stimabili, sia del prelievo fiscale». Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, la Cassazione ha respinto la censura relativa alla quantificazione in percentuale del concorso di colpa del danneggiato alla verificazione del danno, atteso che tale quantificazione in misura percentuale «è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato», ciò che era avvenuto nella fattispecie, dove la sentenza impugnata evidenziava «le cause dell’infortunio e l’apporto causale del comportamento imprudente della vittima», determinando percentualmente il concorso di colpa del lavoratore «senza alcun ricorso a valutazioni equitative, ma solo sulla base dell’esame dei fatti». In merito, poi, al dies a quo per il calcolo degli interessi, la Corte ha chiarito come «nella liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente di lavoratori dipendenti (…) qualora per la liquidazione si adotti il sistema della capitalizzazione anticipata, che fa conseguire il risarcimento in anticipo sulla data in cui si verificherebbe il danno reale (nella specie dei congiunti della vittima), gli interessi devono decorrere dal momento della liquidazione e non dall’illecito».

Da ultimo, con riguardo all’efficacia della sentenza penale nel processo civile, la Cassazione ha statuito che l’accertamento di un concorso di colpa del lavoratore in sede penale, pur non avendo efficacia di giudicato, può ben costituire un elemento che il giudice civile valuta nella delibazione della controversia sottoposta al suo esame, così come l’affermazione di colpevolezza dell’imputato non esclude la valutazione, da parte del giudice civile, della colpa concorrente del danneggiato.

In conclusione la Corte in accoglimento di due motivi di ricorso ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

RICHIESTA DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE AL FINE DI NON SUPERARE IL COMPORTO

Cass. Sez. Lav., ord. 21 settembre 2023, n. 26997

Pres. Patti; Rel. Caso; Ric. Omissis S.r.l.; Contror. C.A.

Dipendente in malattia – Richiesta di fruizione delle ferie per evitare il superamento del comporto – Diritto assoluto – Esclusione – Ragioni organizzative concrete ed effettive per il diniego – Prova del datore – Necessità –Diniego immotivato – Licenziamento – Illegittimità

Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, senza che a tale facoltà corrisponda comunque – in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti – un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa concrete ed effettive: ne consegue che è illegittimo il licenziamento per superamento del comporto adottato nei confronti della lavoratrice cui sia stata immotivatamente respinta la richiesta di ferie e accolta, invece, quella di aspettativa non retribuita.

NOTA

La Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Fermo, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto condannando la società, tra il resto, alla reintegrazione della lavoratrice. La Corte territoriale, nel respingere il motivo di ricorso proposto dalla società relativo al licenziamento della lavoratrice, «reputava pacifico che prima della scadenza del periodo di comporto, la lavoratrice, tramite il suo difensore, aveva chiesto di fruire delle ferie già maturate e non ancora fruite; e che nelle stesse missive era anticipata l’intenzione di richiedere, al termine della fruizione delle ferie, anche l’aspettativa non retribuita. Rilevava che la datrice di lavoro negava la fruizione delle ferie e, nel contempo, comunicava di accettare la richiesta di aspettativa non retribuita. Riteneva, inoltre, sostanzialmente immotivato il diniego delle ferie». Sulla base di queste considerazioni confermava che il licenziamento era illegittimo.

La società ha proposto ricorso per cassazione lamentando «la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine: all’asserito mancato superamento del periodo di comporto che ha determinato la declaratoria di illegittimità del licenziamento e alla decisione del datore di lavoro di non concedere alla dipendente di mutare il titolo dell’assenza da malattia a ferie maturate e non godute che avrebbe impedito il prolungamento del periodo di comporto».

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ricordando che: «il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive». Nell’ambito di detto orientamento, è stato da tempo specificato che: «il lavoratore assente per malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto, ma il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell’assenza per malattia in ferie, e nell’esercitare il potere, conferitogli dalla legge, di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell’ambito annuale armonizzando le esigenze dell’impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguata alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto; tuttavia, un tale obbligo del datore di lavoro non è ragionevolmente configurabile allorquando il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto ed in particolare quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita».

La Corte di cassazione, ritenendo corretta la motivazione fornita dal giudice di secondo grado, ha rigettato il ricorso.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Cass. Sez. Lav., 31 luglio 2023, n. 23278

Pres. Raimondi; Rel. Michelini; P.M. Sanlorenzo; Ric. E.E.; Contr. B.C.C. Soc. Coop.

Dipendente di banca – Autorizzazione all’ incasso di assegni tratti su conto corrente di un soggetto diverso dal traente – Violazione delle regole di fede pubblica e di regolarità bancaria – Sussistenza – Licenziamento – Giusta causa – Legittimità

È legittimo il licenziamento per giusta causa del preposto di agenzia che abbia autorizzato la messa all’incasso di assegni tratti su un conto corrente intestato ad un soggetto che non corrisponde all’autore della firma di traenza, a nulla rilevando la circostanza che il soggetto in questione abbia poi autorizzato l’operazione di addebito ed apposto anche la propria sottoscrizione. La condotta, integrante un illecito amministrativo a tutela anche della fede pubblica, è infatti tale, per la sua gravità e per le mansioni svolte dal dipendente, da compromettere il vincolo fiduciario e da costituire giusta causa di recesso.

NOTA

La Corte d’appello di Salerno confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Nocera Inferiore con la quale era stata accertata la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato da un istituto bancario ad un proprio dipendente.

La Corte territoriale, in linea con il dictum del giudice di primo grado, giungeva alla conclusione che la condotta posta in essere dal lavoratore, consistita nell’avere autorizzato, in qualità di preposto di agenzia, la messa all’incasso di assegni tratti su un conto corrente intestato ad un soggetto che non corrispondeva al nominativo dell’autore della firma di traenza, poiché qualificata come illecito amministrativo e sanzionata dall’art. 1 della legge n. 386/1990 a tutela della fede pubblica, era tale, in relazione alla sua gravità ed alle mansioni svolte dal lavoratore, da compromettere il vincolo fiduciario, così costituendo giusta causa di recesso.

Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ritiene non accoglibile la tesi di parte ricorrente secondo cui la fattispecie di cui all’art. 1 legge n. 386/1990 comprenderebbe la mancanza di autorizzazione del trattario ovvero del traente, e che, nel caso di specie quest’ultima sarebbe stata successivamente acquisita mediante il consenso dell’interessato. Del resto, tale interpretazione, oltre che scontrarsi con il dato normativo letterale, non consentirebbe di individuare l’interesse meritevole di tutela nel consentire, in qualità di dipendente bancario, la regolarizzazione postuma della firma di terzi, non autorizzata, su un assegno circolante e posto all’incasso al di fuori delle regole di fede pubblica e di regolarità bancaria che ne presidiano la circolazione, tutelata mediante normativa di rilievo pubblicistico.

A nulla rileva pertanto la circostanza che, successivamente, l’operazione di addebito fosse stata autorizzata e sottoscritta dal soggetto interessato.

Né la mancanza di lesività della condotta può ritenersi idonea a far venir meno l’antigiuridicità della stessa, proprio in quanto qualificata come illecito amministrativo e sanzionata dall’art. 1 della legge n. 386/1990 a tutela della fede pubblica e della regolarità bancaria.

La Suprema Corte ritiene altresì immune da vizi logici ed argomentativi la sentenza impugnata nella parte relativa alla valutazione della tempestività della contestazione disciplinare, confermando che «costituisce valutazione riservata al giudice del merito l’apprezzamento in concreto del rispetto del principio dell’immediatezza della contestazione, principio da intendersi in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa (v. Cass. n. 281/2016, n. 16841/2018, n. 29332/2022).».

Conclusivamente la Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore condannandolo alle spese di lite.

INTERPOSIZIONE FITTIZIA E OMISSIONE CONTRIBUTIVA

Cass. Sez. Lav. 14 settembre 2023, n. 26588

Pres. Berrino; Rel. Cerulo; Ric. INPS; Controric. Omissis S.r.l.

Interposizione fittizia – Omissione contributiva – Accertamento INPS – Applicazione sanzioni – Questione pregiudiziale sulla natura del rapporto – Previa azione del lavoratore – Esclusione

In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, l’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell’ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in via incidentale. Non è necessaria, pertanto, la previa azione del prestatore di lavoro, volta all’accertamento dell’interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore.

NOTA

La Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto le opposizioni contro le cartelle esattoriali emesse dall’ente previdenziale per contributi non versati, riguardanti la posizione di lavoratori che, in forza di contratti d’appalto considerati irregolari in sede di ispezione, avevano lavorato per diversi utilizzatori.

La Corte territoriale aveva ritenuto che «in virtù dell’art. 29, comma 3–bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è il solo lavoratore a poter chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi abbia utilizzato la prestazione, quando il contratto d’appalto sia stipulato in violazione delle prescrizioni del medesimo art. 29, comma 1”, precisando che “la disciplina in esame, nel delineare un’ipotesi di annullabilità e nel demandare all’iniziativa del solo lavoratore l’impugnazione del contratto d’appalto irregolare, differisce da quella dettata dall’art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che, in tale fattispecie, considerava radicalmente nullo il rapporto di lavoro intercorso con l’appaltatore. Il d.lgs n. 276 del 2003 non menziona gli enti previdenziali tra i soggetti legittimati a rivendicare, anche solo incidenter tantum, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi abbia utilizzato le prestazioni. Ne discende che l’Inps, in difetto d’impugnazione dei lavoratori interessati, è carente di legittimazione ad avanzare pretese contributive nei confronti delle imprese committenti».

L’ente previdenziale impugnava la sentenza di secondo grado.

La Suprema Corte accoglie il ricorso sostenendo che «L’azione dell’ente previdenziale terzo è finalizzata all’accertamento della sussistenza in fatto di un rapporto di lavoro subordinato tra l’utilizzatore e il lavoratore e trova la sua causa pretendi nell’art. 2094 cod. civ. e non nel d.lgs. n. 276 del 2003, anche perché la formula utilizzata dal d.lgs. n. 276 del 2003, lungi dal configurare una sanzione strutturalmente diversa dal passato, rappresenta una diversa descrizione del medesimo meccanismo sanzionatorio; si tratta di una norma tipicamente processuale formulata a partire dalla posizione del lavoratore (ordinanza n. 31144 del 2019, cit. punto 6 del Considerato), che non impedisce a ogni interessato di far valere la nullità degli atti interpositori, tuttora sanzionati».

La Corte di Cassazione precisa, altresì, che «con precipuo riguardo all’appalto irregolare, si è puntualizzato che sussiste la legittimazione degli enti previdenziali a proporre un’azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore», precisando che a favore di tale conclusione depone «l’indisponibilità del regime previdenziale, che non può essere condizionato all’iniziativa del lavoratore che denunci l’irregolarità e l’autonomia del rapporto di lavoro e quello previdenziale, che, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi».