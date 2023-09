Rassegna della Cassazione a cura di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci









LICENZIAMENTO DI DIRIGENTE E TERMINE DI DECADENZA

Cass. Sez. Lav. 14 settembre 2023, n. 26532

Pres. Tria; Rel. Boghetich; P.M. Sanlorenzo; Ric. Omissis; Controric. Omissis S.r.l.

Licenziamento – Dirigente – Impugnativa – Ingiustificatezza – Termine di decadenza – Insussistenza

Il termine di decadenza per l’impugnativa del licenziamento (60 giorni) e la successiva proposizione della domanda giudiziale (180 giorni) non si applica nelle ipotesi di mera ingiustificatezza del licenziamento del dirigente in quanto l’art. 32 del Collegato lavoro si riferisce esclusivamente ai casi di difformità del recesso dal modello legale, tra cui non può includersi la mancanza di giustificatezza trattandosi di una nozione convenzionale.

NOTA

La Corte di appello di Firenze, in conformità alla sentenza di primo grado, dichiarava il dirigente decaduto dalla possibilità di introdurre il giudizio.

In particolare, la Corte territoriale riteneva che siccome il ricorso introduttivo del giudizio proposto dal dirigente conteneva tra le altre cose una impugnativa del licenziamento intimato e una domanda di accertamento della sua ingiustificatezza, il dirigente era decaduto da tale azione; le disposizioni dettate dalla legge 604/ 1966 riguardano a parere della Corte tutti i casi di invalidità del licenziamento, compresi quelli relativi alla ingiustificatezza del licenziamento del dirigente.

Avverso tale decisione il dirigente ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte accoglie il ricorso, ritenendo viziata la sentenza della Corte territoriale dato che «i termini di decadenza ed inefficacia dell’impugnazione stabiliti dalla L. 604/1966, non si applicano alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del recesso, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell’indennità supplementare, secondo un’interpretazione doverosamente restrittiva».

La Cassazione precisa infatti che una eventuale estensione della disciplina della decadenza oltre i casi di invalidità comporterebbe un’applicazione analogica di una norma eccezionale, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in materia di decadenza. Tale analogia non è ammissibile nel nostro ordinamento.

Per questo motivo la Suprema Corte accoglie il ricorso e rinvia alla Corte territoriale.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Cass. Sez. Lav. ord. 6 settembre 2023, n. 25969

Pres. Doronzo; Rel. Michelini; Ric. S.G.; Contr. D. T. S.r.l.

Licenziamento per giusta causa – Proporzionalità – Valutazione – Ruolo di responsabilità – Disvalore ambientale – Rilevanza – Fattispecie: responsabile del punto vendita che commette molteplici condotte di esempio negativo per i colleghi

In tema di licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto all’infrazione contestata, il giudice di merito deve esaminare la condotta del lavoratore, in riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà, anche alla luce del “disvalore ambientale” che la stessa assume quando, in virtù della posizione professionale rivestita, può assurgere, per gli altri dipendenti dell’impresa, a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi.

NOTA

La Corte d’Appello di Genova, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 24619/2019, rigettava l’originario ricorso depositato della lavoratrice, con il quale era stato impugnato il licenziamento per giusta causa intimatole dal datore di lavoro di cui era dipendente con qualifica di gerente del punto vendita di Genova della Società, in seguito alla contestazione di una serie di condotte di rilievo disciplinare (tra cui, lo svolgimento telefonico di attività di cartomanzia in orario di lavoro, l’occultamento di capi di abbigliamento destinati alla vendita, le assenze dal negozio senza autorizzazione e le mortificazioni delle colleghe).

Come rilevato nella sentenza rescindente, con la sua prima sentenza la Corte di appello di Genova, accolto il reclamo della lavoratrice, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, condannando il datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5. In accoglimento del ricorso presentato dalla Società avverso quest’ultima decisione, la Corte di Cassazione, enunciava il principio di diritto indicato nella massima sopra riportata e cassava la sentenza di merito rilevando che la Corte d’appello aveva esaminato le contestazioni disciplinari elevate alla lavoratrice «senza tenere conto della particolare responsabilità e del più intenso obbligo di diligenza derivanti dalle mansioni di gerente di un punto vendita».

Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di Genova, osservava preliminarmente di essere vincolata quale giudice del rinvio alla ricostruzione in linea di fatto già operata e di dover procedere a nuova valutazione della giusta causa di licenziamento alla luce degli addebiti disciplinari come ritenuti confermati in sede di istruttoria dalla sentenza cassata. Riteneva quindi, alla luce del principio di diritto vincolante espresso dalla Corte di Cassazione, di dover dissentire dalla valutazione di non proporzionalità della sanzione espulsiva come operata dalla prima sentenza cassata, per la molteplicità, tipologia e intenzionalità dei fatti addebitati, e riteneva pertanto sussistente la giusta causa di recesso datoriale, a fronte del grave inadempimento accertato, idoneo a ledere il rapporto fiduciario fra la dipendente e il datore di lavoro.

Avverso tale ultima decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che nella sentenza impugnata sarebbe stato svolto un accertamento dei fatti nuovo e sarebbero stati ritenuti provati taluni dei fatti fondanti il licenziamento per giusta causa, in violazione dei limiti dovuti al carattere c.d. chiuso del giudizio di rinvio, disattendendo i principi enunciati dalla sentenza rescindente.

La Corte di cassazione ritiene il ricorso infondato.

La Suprema Corte rammenta, innanzitutto, che il giudizio di rinvio «non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione», per cui il giudizio di rinvio si presenta «come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C.» (Cass. S.U. n. 17332/2021). Ricorda poi la Suprema Corte che è la sentenza rescindente della Cassazione a circoscrivere l’oggetto del giudizio della fase rescissoria posto che essa «vincola le parti ed il giudice del rinvio a tenere ferme, nella fase rescissoria, le questioni di diritto in precedenza risolte o che debbano intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto» (Cass. S.U. n. 28544/2008, Cass. n. 7281/2011).

Secondo la Corte di Cassazione quindi «i profili che le parti possono dedurre nell’impugnazione della sentenza rescissoria debbono necessariamente riguardare l’aderenza di quest’ultima al principio espresso dalla sentenza rescindente».

Ciò premesso, la Suprema Corte rileva che la Corte territoriale in sede di rinvio abbia correttamente rivalutato le prove alla luce del principio della rilevanza del disvalore ambientale espresso nella sentenza rescindente. Ed infatti, rileva la Corte di Cassazione, «la sentenza rescindente ha indicato al giudice della fase rescissoria di procedere ad una nuova valutazione della giusta causa di licenziamento in relazione ai fatti contestati alla lavoratrice nel loro complesso, tenendo conto delle mansioni di gerente da questa svolte e delle maggiori responsabilità connesse a tale ruolo».

La corte territoriale – rileva la Suprema Corte – ha quindi rivisto il giudizio di proporzionalità operato nella prima sentenza di appello che aveva omesso l’appropriata valutazione del disvalore ambientale, conformandosi così al principio di diritto espresso nella sentenza rescindente «sulla scia della giurisprudenza di legittimità che impone la valutazione della condotta oggetto di licenziamento per giusta causa non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva».

Per un approfondimento si veda guida al lavoro n. 40/2023

TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE PER ASSISTENZA AL FAMILIARE DISABILE

Cass. Sez. Lav. ord. 12 settembre 2023, n. 26343

Pres. Esposito; Rel. Garri; Ric. P.I. S.p.A.; Contror. C. K.

Trasferimento del dipendente – Art. 33, comma 5 L. 104/92 – Assistenza del familiare disabile – Assegnazione alla sede più vicina – Diritto del dipendente – Limite – Bilanciamento di interessi del datore – Esigenze economiche, organizzative e produttive – Onere della prova del datore – Sussistenza

Il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non si configura come un diritto assoluto o illimitato perché detto diritto può essere fatto valere allorquando – alla stregua della regola di un equo bilanciamento tra i diritti – il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive o organizzative del datore di lavoro. In tal senso, spetta al datore dimostrare che non sia possibile l’assegnazione ad una sede più vicina al familiare disabile attesa una lesione consistente delle esigenze economiche, organizzative e produttive.

NOTA

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice di primo grado che ha ritenuto sussistente il diritto della lavoratrice ad essere trasferita ad una sede più vicina al padre, disabile convivente, non avendo il datore di lavoro provato esigenze organizzative ostative a detta assegnazione.

Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra il resto, l’erroneità della sentenza per non aver la Corte di appello ritenuto applicabili gli accordi sottoscritti tra la società e le parti sociali che ancorano il diritto al trasferimento dei dipendenti a criteri oggettivi, razionali ed uguali per tutti ed hanno lo scopo di consentire una applicazione oggettiva e uniforme della legge, limitando i poteri datoriali, realizzando il contemperamento delle istanze dei dipendenti con le esigenze produttive ed organizzative della specifica azienda.

La Corte ha respinto il ricorso ricordando che, per pacifica giurisprudenza, «il datore di lavoro, che ne era onerato, non aveva dato la prova dell’esistenza di ragioni ostative al trasferimento ovvero della sussistenza di una lesione consistente delle esigenze economiche, produttive e organizzative che in un bilanciamento degli opposti interessi avrebbe impedito il trasferimento della lavoratrice a tutela del diritto di cui era pacificamente titolare» (cfr. Cass. n. 3896/2009).

La Corte ha richiamato l’orientamento espresso anche dalle sezioni unite che hanno avuto modo di rilevare che il diritto al trasferimento ai sensi dell’art. 33, quinto comma, della legge 104/1992 non configura, in generale, un diritto assoluto e illimitato ai soggetti tutelati dalla norma e deve essere, comunque, pur sempre compatibile con le «esigenze economiche, produttive o organizzative» del datore di lavoro, esigenze cui tale diritto resta subordinato. Tale diritto può essere dunque fatto valere soltanto qualora, all’esito di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente protetti, il suo esercizio non finisca per ledere in modo eccessivo le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro, risolvendosi pertanto in un danno per l’interesse della collettività.

L’interpretazione che precede è conforme alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con la l. n. 18/2009 e dall’Unione Europea con Decisione n. 2010/48/CE (cfr. Cass. n. 24015/2017).

Con riguardo alla scelta della sede di lavoro, l’inciso «ove possibile» configura una subordinazione del diritto del lavoratore, alla condizione che il suo esercizio non leda eccessivamente le esigenze del datore di lavoro.

Per un approfondimento si veda guida al lavoro n. 37/2023.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Cass. Sez. Lav., 7 settembre 2023, n. 26043

Pres. Doronzo; Rel. Michelini; Ric. V.M.; Controric. Omissis Soc. Coop.

Procedimento disciplinare – Audizione orale – Richiesta di differimento – Esigenze difensive significative – Fattispecie: mancato reperimento sindacalista – Insufficienza

Il lavoratore che richieda il differimento dell’audizione disciplinare deve allegare la sussistenza di esigenze difensive non altrimenti tutelabili. Non rientra tra di esse la necessità di reperire un rappresentante sindacale ove ciò sia reso difficoltoso dal breve tempo intercorso tra il ritiro della comunicazione di convocazione e l’audizione stessa.

Contestazione disciplinare/Sanzione disciplinare – Principio di immutabilità – Qualificazione giuridica diversa – Irrilevanza

Non integra violazione del principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento del licenziamento la diversa qualificazione giuridica, nella lettera di contestazione disciplinare e nella sanzione, del medesimo fatto materiale.

NOTA

La pronuncia in commento viene resa nell’ambito di una controversia instaurata da un dipendente, licenziato per aver rifiutato di sottoscrivere un ordine di servizio relativo alle postazioni e agli orari di lavoro e per aver contestualmente aggredito verbalmente i responsabili del cantiere con minacce e ingiurie.

La Corte di Cassazione è chiamata a decidere sul ricorso promosso da questi avverso alla sentenza della Corte d’Appello di Bari, a sua volta confermativa della pronuncia del Tribunale di Foggia che aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento.

Le questioni di interesse trattate nella pronuncia sono principalmente due: la prima attiene alla legittimità del rifiuto opposto dal datore di lavoro alla richiesta di rinvio dell’audizione disciplinare per consentire di reperire un rappresentante sindacale; la seconda attiene all’operatività del principio di immutabilità della contestazione disciplinare.

Quanto alla prima questione, la Corte di Cassazione è chiamata ad esprimersi sul motivo di ricorso proposto dal lavoratore, che si doleva del mancato accoglimento dell’istanza di rinvio dell’audizione disciplinare, richiesto in ragione dell’esiguo tempo avuto a disposizione tra il momento in cui era venuto a conoscenza della fissazione dell’audizione e la data fissata per questa, tale, nella sua prospettazione, da non consentirgli di reperire un rappresentante sindacale.

Dichiarando l’infondatezza di tale motivo di ricorso, la Corte ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, quando viene richiesto il differimento dell’audizione disciplinare, «è onere del lavoratore allegare la sussistenza di esigenze difensive non altrimenti tutelabili alla base della richiesta stessa». Nella fattispecie, in particolare, afferma che debba ritenersi irrilevante la scelta del lavoratore di ritirare la raccomandata dopo quattro giorni di compiuta giacenza, valorizzando altresì il fatto che, essendo stato il lavoratore a richiedere l’audizione, lo stesso avrebbe ben potuto da tale momento acquisire la disponibilità di un sindacalista per il momento in cui fosse stato convocato.

In merito, poi, alla seconda questione, relativa al rispetto del principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento del licenziamento, nella pronuncia si chiarisce che il principio di immutabilità della contestazione non può ritenersi violato nell’ipotesi in cui «il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto».

Nel caso di specie si ritiene ricorra tale ipotesi, poiché la società in prima battuta aveva contestato al lavoratore la fattispecie della grave insubordinazione, che in base al CCNL comportava il licenziamento senza preavviso, e successivamente, in sede di irrogazione del licenziamento, aveva licenziato il lavoratore ritenendo che i comportamenti tenuti integrassero la fattispecie di rissa sul luogo di lavoro, egualmente prevista dal CCNL ma sanzionata con licenziamento con preavviso. Ciò, però, fermo restando che i fatti materiali su cui poggiava il licenziamento erano i medesimi oggetto di contestazione.

Anche tale censura alla sentenza di appello, viene pertanto respinta con integrale conferma della stessa.