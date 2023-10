Rassegna della Cassazione a cura di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Cass. Sez. Lav. 26 settembre 2023, n. 27407

Pres. Doronzo; Rel. Boghetich; Ric T.A; Controric. F.D.C. S.r.l.

Licenziamento – Condotte punibili – Accordo aziendale – Assenza di precedenti – Giusta causa – Esclusione – Responsabilità in sede penale – Irrilevanza

La legittimità di un licenziamento deve essere valutata analizzando la disciplina degli accordi aziendali che giudicano non punibili le condotte disciplinarmente rilevanti se il dipendente non ha mai riportato sinistri da più di 60 mesi e ciò anche se in sede penale viene accertata la responsabilità del lavoratore in un incidente ferroviario.

NOTA

La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la legittimità del licenziamento intimato dalla società alla lavoratrice per provata responsabilità in un disastro ferroviario.

In particolare, la Corte di appello riteneva rispettato il termine di 180 giorni previsto dal Regolamento di disciplina per l’adozione del provvedimento disciplinare e giudicava la condotta della lavoratrice in violazione delle fondamentali regole di diligenza professionale.

Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte accoglie il ricorso, ritenendo viziata la sentenza della Corte territoriale in quanto giudica inapplicabile, nel caso di specie, la sanzione disciplinare adottata dall’azienda. Ciò in quanto la Corte territoriale si era limita ad illustrare la valutazione di gravità del comportamento tenuto dalla lavoratrice, ma non aveva affrontato il profilo di “non punibilità” alla luce della disciplina di un accordo sindacale che consente di rendere non punibili le condotte disciplinarmente rilevanti ove il dipendente non abbia mai riportato sinistri da più di 60 mesi.

Per questo motivo la Suprema Corte accoglie il ricorso e rinvia alla Corte territoriale.

FURTO DI BENI AZIENDALI E (NON) PROPORZIONALITÀ DEL LICENZIAMENTO

Cass. Sez. Lav. 26 settembre 2023, n. 27353

Pres. Doronzo; Rel. Caso; Ric. I.L. S.p.A.; Controric. D.Z.

Furto di beni aziendali – Valore esiguo dei beni sottratti – Licenziamento – Giusta causa – Proporzionalità – Esclusione – Mancata lesione del vincolo fiduciario Illegittimità del recesso – Tutela indennitaria

Nell’ipotesi di accertata sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata, va disposta la tutela risarcitoria se la condotta stessa non è sussumibile in alcuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i codici disciplinari prevedano l’irrogazione di una sanzione conservativa, ricadendo il difetto di proporzionalità tra le “altre ipotesi” menzionate dall’articolo 18, comma quinto, della legge 300/70, mentre va disposta la tutela reintegratoria se il fatto contestato e accertato è contemplato da una norma negoziale vincolante e tipizzato come punibile con una sanzione conservativa.

NOTA

La Corte d’appello di Taranto confermava la sentenza del giudice di primo grado che, in parziale accoglimento dell’impugnativa del licenziamento irrogato al lavoratore per furto di beni aziendali, aveva ritenuto il licenziamento non proporzionato e condannato la società datrice di lavoro, ai sensi dell’art. 18, comma 5, St. Lav., al pagamento di 15 mensilità della retribuzione globale di fatto. In particolare, la Corte d’appello evidenziava la correttezza della valutazione del Tribunale in merito alla proporzionalità del licenziamento, tenuto conto dell’esiguo valore della merce rubata (una forma di caciotta Brigante del peso di 2 kg. e un trancio di prosciutto da gr. 500) «e delle altre circostanze evidenziate».

Avverso tale decisione proponevano ricorso entrambe le parti.

La Corte di cassazione dapprima ribadisce la propria interpretazione in merito ai rimedi in caso di licenziamento illegittimo previsti dall’art. 18 Stat. Lav. In particolare, ricorda che il rimedio della reintegrazione (art. 18, comma 4 Stat. Lav.) trova applicazione, con riferimento alla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato «solamente nell’ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa». In tutte le altre ipotesi di accertata sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata trova applicazione la tutela risarcitoria (art. 18 comma 5).

Con riferimento al caso di specie, poi, la Suprema Corte evidenzia che il giudizio di proporzionalità effettuato dalla Corte territoriale non si è limitato, né avrebbe potuto, alla tenuità del valore del bene sottratto. Infatti, correttamente, prosegue la Corte di Cassazione, è stato osservato che «non è emerso dunque chiaramente, in base allo svolgimento dei fatti, così come bene evidenziato dal giudice di primo grado, una lesione grave del vincolo fiduciario, tenuto conto che pur lavorando dal 1999, non aveva mai ricevuto contestazioni per episodi analoghi e le grandi dimensioni dell’impresa escludevano la lesione di un rapporto personale di fiducia con il datore di lavoro» e che le mansioni di magazziniere cui era addetto il lavoratore «non richiedono una particolare affidabilità e un particolare rapporto di fiducia con il datore di lavoro».

Infine, con riferimento al ricorso incidentale del lavoratore, rigetta l’interpretazione per cui la condotta del lavoratore avrebbe una connotazione illecita talmente esigua da essere praticamente irrilevante, sottolineando che, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello di Trento, «non può invece parlarsi di insussistenza del fatto quando il fatto materiale sussiste ed è pure illecito, ossia la condotta rientra appieno nelle ipotesi sanzionate dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro ed è riprovevole sul piano morale e giuridico, in quanto violativa di una regola fondamentale del vivere civile ed è anche sanzionata penalmente».

Alla luce di tutto quanto sopra, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’appello e rigettato entrambi i ricorsi.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Cass. Sez. Lav. 26 settembre 2023, n. 27363

Pres. Doronzo; Rel. Caso; Ric. F.F.; Controric. F. T.M.

Licenziamento per giusta causa – Capo del personale – Comportamenti offensivi verso dipendenti sottoposte – Lesione del vincolo fiduciario – Sussiste

È legittimo il licenziamento del capo del personale che dia una pacca sul fondoschiena ad una sua sottoposta e rivolga commenti sul “sedere giovanile” ad un’altra. Detti comportamenti, anche se non assurgono a vere e proprie molestie (né generiche né sessuali), ledono irrimediabilmente il vincolo di fiducia tenuto conto del peculiare ruolo rivestito dal dipendente nonché dei riflessi sull’organizzazione del lavoro in ragione del comprensibile turbamento delle due lavoratrici umiliate e imbarazzate, non avvezze a ricevere simili, sgradite, attenzioni mentre erano intente a disimpegnare i compiti loro affidati.

NOTA

La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale, accertava la legittimità del licenziamento intimato ad un dipendente per giusta causa, consistita in reiterate molestie perpetrate nei confronti di due colleghe (dare una pacca sul fondoschiena all’una e l’invito a mostrare il sedere giovanile all’altra),

Avverso tale pronuncia il lavoratore propone ricorso per cassazione denunciando che i fatti contestati dovevano ritenersi insussistenti, sia sotto il profilo storico/materiale sia, sotto il profilo giuridico e quindi disciplinarmente irrilevanti.

La Suprema Corte ritiene infondata tale censura e non configurabile una violazione dell’art. 2119 c.c., rilevando che i fatti addebitati al dipendente, con la loro collocazione temporale e una serie di riferimenti, erano rilevanti sotto il profilo della lesione del vincolo fiduciario e andavano dunque valutati per il loro disvalore sociale.

La Corte di Appello ha evidenziato che «i protagonisti degli eventi all’origine del licenziamento non erano camerati volontariamente inclini ad intrattenere uno scherzo “pesante”, bensì un Capo del Personale – pure Responsabile della Prevenzione e Corruzione e Responsabile della Trasparenza – e due sottordinate che a costui si rivolgevano dando del lei e con il rispetto dovuto ad un soggetto in posizione di superiorità gerarchica».

Ne deriva l’evidente offensività delle condotte del dipendente, tenuto conto, vieppiù, del suo ruolo, atteso che le condotte al medesimo ascritte non possono essere considerate rispettose della dignità della persona e della professionalità delle dipendenti «non avvezze a ricevere simili, sgradite, attenzioni che, infatti, avevano loro suscitato imbarazzo e umiliazione - intente a disimpegnare i compiti loro affidati, da cui discende la loro rilevanza ai fini disciplinari».

Conclusivamente, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore e lo condanna alle spese di giudizio.

Per un approfondimento si veda Guida al Lavoro n. 40/2023

INEFFICACIA DELLE DIMISSIONI O DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Cass. Sez. Lav. ord. 26 settembre 2023, n. 27331

Pres. Doronzo; Rel. Boghetich; P.M. Filippi; Ric. F.G.; Contr. D.

Dimissioni o risoluzione consensuale – Jobs Act – Specifiche modalità formali (forma telematica o sedi protette) – Necessità –Violazione – Inefficacia

Ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 151/15 (cd. “Jobs Act”), il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell’atto

NOTA

La Corte d’Appello di Catania, confermando la sentenza del Tribunale, accertava la legittimità delle dimissioni rese dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro. In particolare, la Corte territoriale – richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3822 del 2019) emessa in materia di applicazione della regola residuale dettata dall’art. 2697 c.c. ove si controverta sulla riconducibilità della cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore (dimissioni) piuttosto che al datore di lavoro (licenziamento orale) – riteneva sprovvista di prova la domanda proposta dal lavoratore di accertamento di un provvedimento espulsivo del datore di lavoro.

Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione ravvisando la mancata applicazione alla fattispecie dell’art. 26 del decreto legislativo n. 151/15 che impone la forma scritta alle dimissioni rese dal lavoratore.

La Corte di cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso.

La Suprema Corte evidenzia, innanzitutto, che la fattispecie in esame si è verificata sotto la vigenza dell’art. 26 del decreto legislativo n. 151/15 secondo cui «le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Rileva quindi la Suprema Corte che il principio di diritto richiamato dalla Corte territoriale nella sua decisione – espresso, nella vigenza del criterio dettato dall’art. 2118 c.c. della libertà delle forme per il recesso del lavoratore, per risolvere i profili di incertezza sulla effettiva causa di estinzione del rapporto di lavoro – non si attaglia al caso di specie, ricadente nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 151 del 2015 che, a pena di inefficacia, ha introdotto per le dimissioni (e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) l’onere della forma scritta.

Rileva la Corte di cassazione come la normativa che ha imposto, per le dimissioni, una determinata forma «non altera la natura dell’atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede – ai fini dell’efficacia dell’atto – il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione». Ciò – sottolinea la Suprema Corte – ha un duplice obiettivo: da un lato, «conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco»; dall’altro, «fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro (espressa tramite le dimissioni o l’accordo di risoluzione consensuale) si sia formata e sia stata espressa liberamente e genuinamente dal lavoratore medesimo, in assenza di qualunque costrizione esercitata dal datore di lavoro».

Enunciato il principio di diritto indicato nella massima sopra riportata, la Corte di cassazione, quindi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, perché, preso atto della normativa applicabile al caso di specie, valuti l’efficacia dell’atto di dimissioni e l’eventuale successivo regime sanzionatorio applicabile.

Per un approfondimento si veda Guida al Lavoro n. 41/2023

LICENZIAMENTO COLLETTIVO E CRITERI DI SCELTA

Cass. Sez. Lav., 14 settembre 2023, n. 26499

Pres. Tria; Rel. Boghetich; P.M. Sanlorenzo; Ric. E.D.A. + altri.; Controric. N. S.R.L., N. A. S.R.L.

Licenziamento collettivo – Criteri di scelta – Mancanza di elasticità e polivalenza delle mansioni – Rilevanza

All’interno di una procedura collettiva di riduzione del personale, è legittimo il criterio di scelta della polivalenza delle mansioni e dell’elasticità dimostrata dai lavoratori durante il rapporto di lavoro.

NOTA

La pronuncia in commento viene resa nell’ambito di una controversia instaurata da un gruppo di dipendenti, destinatari di un licenziamento collettivo.

La Corte di Cassazione è chiamata a decidere sul ricorso promosso da questi avverso alla sentenza della Corte d’Appello di Firenze, a sua volta confermativa della pronuncia del Tribunale di Pisa che aveva rigettato l’impugnativa dei licenziamenti.

Nella vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte, assume particolare interesse il criterio utilizzato dall’azienda per individuare i lavoratori da licenziare: quello, inscrivibile nel criterio legale delle “esigenze tecnico-produttive ed organizzative”, in base al quale sono stati mantenuti i dipendenti che presentavano “polivalenza delle mansioni ed elasticità dimostrata durante il rapporto di lavoro”.

Nello specifico, risulta che i settori della vendita e della manutenzione degli smartphone della società datrice di lavoro fossero entrati in crisi, e che questa avesse pertanto deciso di diversificare la propria attività produttiva, dedicandosi anche al settore dei pannelli pubblicitari a LED.

Nell’ambito della procedura di riduzione del personale, i lavoratori venivano quindi individuati in coloro che avevano le necessarie competenze per svolgere quest’ultima attività, anche per aver seguito i corsi di formazione organizzati dall’azienda.

Tale criterio viene considerato legittimo sia dal giudice di primo grado che dalla Corte d’Appello, con una decisione che viene confermata dalla Corte di Cassazione con la presente pronuncia, con la quale viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai lavoratori.

La pronuncia si occupa, inoltre, di un altro aspetto, che merita di essere menzionato: nel ricorso introduttivo del giudizio era contenuta anche una domanda relativa all’accertamento di un unico centro di interessi tra la datrice di lavoro e un’altra società del gruppo. In merito, la Corte d’Appello, e successivamente la Cassazione, posto che l’altra società non aveva personale alle proprie dipendenze, escludono che l’eventuale accertamento dell’unicità del centro di interessi tra le due società potesse avere un rilievo ai fini della controversia.