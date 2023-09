Rassegna della Cassazione a cura di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

Malattia professionale e danno differenziale

Licenziamento collettivo e lavoratore disabile

Infortunio sul lavoro e riparto dell'onere della prova

Infortunio sul lavoro, rischio elettivo e risarcimento del danno

Contratto a termine e risoluzione per mutuo consenso



INFORTUNIO SUL LAVORO E RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA



Cass. Sez. Lav. ord. 24 agosto 2023, n. 25217



Pres. Esposito; Rel. Riverso; Ric. Omissis; Contror. Omissis



Infortunio sul lavoro – Danno differenziale – Responsabilità ex 2087 c.c. – Natura contrattuale – Colpa del datore di lavoro – Presunzione – Onere probatorio – Riparto



La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai...