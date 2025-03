Reddito di libertà: importi aumentati da 400 a 500 euro mensili

Con il decreto interministeriale del 2 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 52 del 4 marzo 2025, sono stati indicati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Le risorse attribuite...