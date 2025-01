Ricongiunzione dei periodi assicurativi per professionisti, rateazione allo 0,8%

L’Inps, con la circolare 24/2025, ha fornito nuove indicazioni sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti in base alla legge 45/1990. In particolare, il documento aggiorna i coefficienti per la rateizzazione degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2025.

Le norme applicabili in caso di contribuzione a più gestioni previdenziali

Il sistema previdenziale...