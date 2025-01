Ricorsi Inail più celeri dopo il Collegato lavoro

Aggiornare le norme sui ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia per renderle più aderenti al quadro normativo vigente, sia per garantire una maggiore efficienza e speditezza del contenzioso è la doppia finalità che ispira l’articolo 2 della legge 203/2024 (Collegato lavoro), illustrata e approfondita dall’Inail nella circolare 4/2025.

A modifica degli articoli 1 e 2 del regolamento (Dpr 314/+2001...