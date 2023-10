Ricorso contro le prestazioni Inail, prescrizione al via dal provvedimento di Mauro Pizzin

In una circolare le istruzioni operative relative al termine iniziale. Cambio di rotta alla luce della sentenza delle Sezioni Unite 11928/2019

EUR SEDE INAIL









Il termine di prescrizione triennale per il conseguimento delle prestazioni Inail, decorrente dal giorno dell’infortunio o della manifestazione della malattia professionale, rimane sospeso finché il procedimento di liquidazione delle stesse non si conclude con un provvedimento espresso di ammissione o diniego.

Lo ha chiarito l’Inail nella circolare 44/2023, pubblicata ieri e che fa seguito alla Sezione Unite della Cassazione 11928/2019, al cui seguito l’istituto assicurativo fornisce ore le nuove istruzioni operative.

Nella circolare si ricorda che sul termine di prescrizione di cui all’articolo 112, comma 1, del Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Dpr 1124/1965) si sono sedimentati nel tempo diversi orientamenti giurisprudenziali contrastanti, ai quali ha messo la parola fine la sentenza delle Sezioni Unite, che rende superate le istruzioni sul tema contenute nella circolare 42/2013.

Preliminarmente l’Inail ricorda che secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione il termine “prestazione” usato nella norma in questione va inteso in senso restrittivo, ossia «come prestazione nascente dall’accertamento del diritto stipite, per il quale rilevi il grado di inabilità, della data dell’infortunio o di quello della manifestazione della malattia professionale, delle sue modalità e del relativo nesso causale».

Ciò premesso, secondo le Sezioni Unite il termine di 150 giorni fissato per compiere la procedura di liquidazione in base all’articolo 111 del Testo unico non va considerato un termine perentorio ma ordinatorio, ragion per cui, una volta scaduti i 150 giorni senza l’esaurimento del procedimento amministrativo non si forma un silenzio-rigetto che fa cessare la sospensione della prescrizione, come in precedente si era ritenuto. Il termine va invece considerato ordinatorio, per cui, una volta decorso, le strutture territoriali dovranno comunque emettere il provvedimento di accoglimento o rigetto della prestazione. In questo contesto, l’adozione del provvedimento espresso - sottolinea l’Istituto - determina la cessazione della sospensione della prescrizione, che riprende a decorrere dalla data di ricezione dello stesso da parte dell’assicurato.

Tutto ciò chiarito, l’Inail evidenzia infine che secondo un principio di diritto contenuto nella sentenza 29532/2022 della Cassazione, ricordata nella circolare, il termine di prescrizione per il conseguimento della prestazione riprenderà a decorrere dal momento in cui la comunicazione del provvedimento espresso dall’istituto assicurativo perviene nella sfera di conoscibilità dell’assicurato.