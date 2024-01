Riforma del lavoro sportivo, tutte le proroghe degli adempimenti

Proroga al 30 gennaio 2024 per le comunicazioni riferite al collocamento dei lavoratori sportivi; slittamento al 30 giugno 2023 per la revisione degli statuti dei sodalizi sportivi



Approvata la Legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191 (G.U. n. 293 del 16 dicembre 2023) del Decreto Anticipi 18 ottobre 2023, n. 145, che ha confermato le proroghe presenti in un apposito emendamento prevedendo un maggior lasso di tempo per i sodalizi sportivi sia in merito all’adeguamento dello Statuto sia per quanto attiene le comunicazioni obbligatorie riferite ai lavoratori sportivi e con un focus maggiore sui direttori di gara.

Le proroghe

Andiamo ad analizzare gli articoli di nostro interesse:

