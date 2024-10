Rinnovato il Ccnl delle Agenzie marittime raccomandatarie

Trattamento economico, welfare, ma anche diritti civili, formazione e lavoro agile. Sono alcune delle tematiche oggetto del rinnovo del Ccnl delle agenzie marittime raccomandatarie, scaduto il 31 dicembre 2023.

In data 13 settembre 2024 è stato sottoscritto – tra Federagenti, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – il verbale di ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi.

Aumento retributivo

L’accordo ...