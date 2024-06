Rinnovato il ccnl agromeccanici: nuove disposizioni per il periodo 2024-2027

Il ccnl per i lavoratori occupati da imprese agromeccaniche - aziende che esercitano lavorazioni conto terzi in ambito agricolo-, scaduto il 31 dicembre 2023, è stato ufficialmente rinnovato lo scorso 19 giugno 2024 con validità per il periodo quadriennale dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 (precedentemente il contratto aveva durata triennale).

Sul piano economico-retributivo si è definito un aumento di 220 euro, riferito al terzo livello, e diviso in quattro rate: 80 euro dal 1° giugno 2024, ...