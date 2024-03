Rinnovato il Ccnl per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali

In data 6 marzo 2024 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del ccnl per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali, che entra in vigore il 6 marzo 2024 e scade il 5 marzo 2027.

Classificazione e periodo di prova

Le Parti intervengono in materia di classificazione andando a modificare i parametri contrattuali con decorrenza 6 marzo 2024.

Viene inoltre ridotta la durata del periodo di prova per i livelli C e D:

- per il livello C si passa da 2 mesi a 30 giorni di calendario;

- per il livello D si passa da 6 settimane a...