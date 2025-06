Quattordicesima mensilità da verificare nei singoli contratti collettivi

L’inizio dell’estate corrisponde in genere con il pagamento ai dipendenti della quattordicesima mensilità che spetta, in termini relativi, a un numero limitato di lavoratori subordinati. Infatti, sono solo alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro a prevederne il diritto.

Quale retribuzione differita, la quattordicesima matura mensilmente (in genere nel periodo dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno di pagamento) ed è corrisposta in un’unica soluzione. Per quanto riguarda ...