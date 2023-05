Rinnovato il Ccnl per il personale non dirigente degli enti previdenziali privati di Paola Sanna

Il nuovo contratto ha durata triennale sia per la parte normativa che per la parte economica e decorre dal 1° gennaio 2022 con scadenza il 31 dicembre 2024

L'Adepp, le varie Casse Nazionali di Previdenza e Assistenza di settore e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il rinnovo del Ccnl applicabile al personale non dirigente degli enti previdenziali privati.



Decorrenza e durata

Il presente accordo troverà applicazione dalla data di sottoscrizione da parte di ogni singola cassa, ferme restando...