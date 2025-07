Rinnovato il Ccnl tabacco: previste novità economiche e normative

Aumenti retributivi, ma non solo, previsti con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto (in breve, tabacco)

L’accordo per il rinnovo è stato sottoscritto in data 2 luglio 2025 tra Apti (Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani), Fai-Cisl, Flai-Cgil e UilaA-Uil.

Il contratto avrà efficacia temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

Aumenti retributivi

Sono previsti i seguenti aumenti dei...