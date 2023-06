Rinnovato il contratto per i lavoratori dell’industria edile di Torino di Cristian Callegaro

In data 31 maggio 2023 è stato sottoscritto – da Ance Torino, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil– il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il settore dell'industria edile della provincia di Torino.

Il nuovo contratto entra in vigore il 1° giugno 2023 e avrà validità fino al 31 dicembre 2025.



Il verbale di accordo ha ad oggetto i seguenti istituti contrattuali:

- Prestazione cassa edile per carenza malattia

- Mutualizzazione di oneri vari, premialità contributiva...