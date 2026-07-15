Con decreto direttoriale 211 del 4 maggio 2026, la Direzione generale delle politiche attive del ministero del Lavoro ha definito le modalità di programmazione ed erogazione del Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (Fpcrp). Istituito dal cosiddetto Decreto sostegni-bis del Governo Draghi ai tempi dell’emergenza Covid-19, con dotazione iniziale di 50 milioni per il 2021, il fondo è finalizzato al finanziamento di percorsi formativi regionali di lavoratori...

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