Il presente contributo è tratto da Modulo24 Contenzioso Lavoro
La legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del decreto legge 30 aprile 2026, n. 62, consolida l’impianto della riforma sul salario giusto, definendo per la prima volta in modo analitico il trattamento economico complessivo rilevante ai fini dell’articolo 36 della Costituzione e rafforzando il ruolo del CNEL come garante della tracciabilità dei contratti collettivi applicati. La conversione interviene inoltre sui criteri di individuazione del contratto leader, sulla contrattazione di prossimità...