Salario minimo, i contratti coprono già il 95% di lavoratori di Claudio Tucci

Il Cnel chiude il lavoro istruttorio sulle proposte da inviare al Governo. La contrattazione collettiva supera le soglie retributive orarie di 6/7 euro

Tutele. Il Contratto collettivo è applicato al 95% dei lavoratori dipendenti italiani









Primo: dai dati a disposizione, il «tasso di copertura della contrattazione collettiva si avvicina al 100%»; una percentuale di gran lunga superiore all’80% (parametro indicato dalla direttiva Ue sul salario minino). Di qui, «la piena conformità del’Italia ai due principali vincoli stabiliti dalla direttiva europea, e cioè l’assenza di obblighi di introdurre un piano di azione a sostegno della contrattazione collettiva ovvero una tariffa di legge».

Secondo: sempre dai dati disponibili «è noto il Ccnl applicato al 95% dei lavoratori dipendenti italiani», pari a oltre 13,8 milioni di persone. Sul restante 5% (circa 700mila lavoratori), il 4% appartiene al lavoro pubblico, l’1% al privato, diverso da agricoltura e lavoro domestico (su queste percentuali pesano però anche i tempi un po’ lunghi dovuti al processo di inserimento dei nuovi codici nel flusso uniemens).

Terzo: se si volesse fare un confronto tra tariffe contrattuali e una ipotetica tariffa legale, i parametri suggeriti dalla direttiva Ue portano a valorizzare il 50 per cento del salario medio e il 60 per cento del salario mediano. Ebbene, l’Istat stima in 7,10 euro il primo, e in 6,85 euro il secondo. Quindi «rispetto a questi indicatori è pertanto possibile affermare, anche in assenza di condivisione sui criteri di calcolo delle voci retributive che concorrono a definire il salario minimo adeguato, che nel complesso, pur con non trascurabili eccezioni, il sistema di contrattazione collettiva di livello nazionale di categoria supera più o meno ampiamente dette soglie retributive orarie».

Sono questi i tre passaggi chiave contenuti nel documento (oltre 20 pagine) sugli esiti della prima fase istruttoria tecnica su lavoro povero e salario minino, approvato dalla commissione dell’Informazione, con il solo voto contrario della Cgil (la Uil si è astenuta), e illustrato ieri all’assemblea del Cnel, presieduta dall’economista, Renato Brunetta (lo scorso agosto la premier, Giorgia Meloni, ha affidato al Cnel l’incarico di redigere, in 60 giorni, analisi e proposte).

Il paper di analisi (per le proposte occorre aspettare ancora qualche giorno) parte da una premessa molto chiara, vale a dire che la povertà lavorativa è un fenomeno che va oltre il salario, e riguarda « i tempi di lavoro (ovvero quante ore si lavora abitualmente a settimana e quante settimane si è occupati nel corso di un anno), la composizione familiare (e in particolare quante persone percepiscono un reddito all’interno del nucleo) e l’azione redistributiva dello Stato».

Certo, l’archivio dei contratti del Cnel segnala la criticità del fenomeno dei ritardi nel rinnovo dei contratti collettivi; e c’è poi il tema dei contratti cosiddetti “pirati”. E anche qui si forniscono i dati precisi: le categorie che aderiscono a Cgil, Cisl, Uil firmano 211 contratti collettivi nazionali di lavoro, che coprono 13.364.336 lavoratori dipendenti del settore privato (sempre con eccezione di agricoltura e lavoro domestico); gli stessi rappresentano il 96,5% dei dipendenti dei quali si conosce il contratto applicato (o il 92% del totale dei dipendenti tracciati nel flusso uniemens). I sindacati non rappresentati al Cnel al momento attuale firmano 353 Cncl che coprono 54.220 dipendenti, pari allo 0,4% dei lavoratori di cui è noto il Ccnl applicato. Altro dato da tenere in considerazione è quello delle giornate medie retribuite che, in Italia, sono 235 (Istat). Nei servizi di alloggio e di ristorazione le giornate medie di lavoro sono solo 143 (difficile qui capire il peso delle giornate “in nero”).

Alla luce di tutti questi dati, e al netto delle decisioni politiche del governo, il documento del Cnel conclude sull’«urgenza» e sull’«utilità» di un «piano di azione nazionale» a sostegno «di un ordinato e armonico sviluppo del sistema della contrattazione collettiva» per adeguarla alle trasformazioni in atto e per offrire una risposta sinergica «tanto alla questione salariale (per tutti i lavoratori italiani e non solo per i profili professionali collocati agli ultimi gradini della scala di classificazione economica e inquadramento giuridico del lavoro) quanto al nodo della produttività».