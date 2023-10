Salario minimo, ecco come funziona in Europa, Australia, India e Cina di Davide Boffi

In Germania e Francia stabilito un importo fisso applicabile a tutti i rapporti. In Gran Bretagna soglie parametrate all’età del lavoratore









È fissata per martedì 17 ottobre la ripresa della discussione in Aula, alla Camera, del disegno di legge presentato da Pd e M5S sul salario minimo (AC 1275), sospesa il 3 agosto. Entro la seconda settimana di ottobre, poi, è attesa la consegna, da parte del Cnel, dei risultati dell’Istruttoria tecnica sul salario minimo e il lavoro povero, avviata su richiesta della Presidenza del Consiglio.

L’Italia è uno dei Paesi al mondo senza una legislazione ad hoc sulla determinazione minima della retribuzione. Le ragioni di tale scelta hanno radici storiche profonde e si fondano essenzialmente sul ruolo attivo che da sempre le parti sociali hanno avuto nelle dinamiche economiche del Paese, molto spesso dirette a compensare vuoti legislativi su temi cruciali del lavoro. Il ruolo della contrattazione collettiva è stato dunque essenziale, per garantire la realizzazione dell’articolo 36 della Costituzione, che sancisce il diritto fondamentale del lavoratore a ottenere una retribuzione proporzionata alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Ma qual è la situazione negli altri Paesi? Partiamo da uno sguardo all’Europa: nell’Unione Europea, alla data del 1° luglio 2023, dei 27 Stati membri ben 22 hanno un salario minimo nazionale che oscilla dai 399 euro mensili della Bulgaria ai 2.508 del Lussemburgo (fonte Eurostat). I cinque Paesi che non hanno un sistema legislativo a protezione delle retribuzioni minime sono Danimarca, Austria, Finlandia, Svezia e Italia.

All’interno di questi Paesi europei vengono distinti tre gruppi a seconda del valore del salario minimo: sopra i 1.500 euro mensili (gruppo che annovera Lussemburgo, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda e Francia), tra i 1.500 ed i 1.000 euro mensili (Spagna e Slovenia) e sotto i 1.000 mensili (tutti gli altri).

La Convenzione n. 26 del 1928 emanata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei temi del lavoro e delle politiche sociali) sui metodi di fissazione del salario minimo, poi ribadita dalla successiva Convenzione n. 131 del 1970, esortava ciascun Paese a adottare un sistema di salario minimo in caso di «assenza di meccanismi per un’efficace regolamentazione dei salari tramite accordi collettivi o altro, o quando i salari sono eccessivamente bassi». Particolarmente significativo, e di estrema attualità, è il passaggio della Convenzione del 1970 che basa la determinazione dei metodi di calcolo del salario minimo sulla «piena consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate».

Molti Paesi, anche al di fuori dell’Europa, hanno deciso di creare meccanismi legislativi di determinazione della soglia retributiva sotto la quale il lavoro diventa illegale. Tali sistemi prevedono un aggiornamento periodico del salario minimo basato principalmente sul potere di acquisto e in molti casi sanciscono un importo fisso e generalizzato applicabile ai rapporti di lavoro (si vedano gli esempi di Francia, Germania, Spagna, Usa).

In altri casi invece il salario è calcolato in base a una diversificazione a seconda della tipologia di rapporto e molto spesso dell’età del lavoratore.

È il caso ad esempio del Regno Unito dove il salario minimo è stabilito in via generale in base alla quota oraria di 10,42 sterline lorde all’ora (circa 12,15 euro) per i lavoratori oltre i 23 anni e diminuisce gradualmente sino a circa la metà (5,28 sterline ossia 6,15 euro) per i lavoratori tra 16 e 17 anni e gli apprendisti.

Nei Paesi Bassi invece il sistema di calcolo del salario minimo è stabilito in misura proporzionale all’orario di lavoro settimanale: maggiore è l’orario, minore è l’importo (da 12,79 euro per 36 ore settimanali a 11,51 euro per 40 ore settimanali).

Negli Stati più grandi e con una importante eterogeneità sia culturale che economica sono stati adottati sistemi “misti”, in cui ad una legislazione centrale (solitamente federale) consegue una disciplina locale che prevede scostamenti rispetto alla regola generale. In Canada, ad esempio, il minimo salariale orario è stabilito a livello centrale in 16,65 dollari canadesi (equivalenti a 12,20 euro) ma laddove la legislazione del singolo territorio regionale applichi un importo maggiore si dovrà applicare quest’ultimo.

Curioso è infine il caso della Cina, anch’essa dotata di un salario minimo introdotto nel 2018, che prevede che i criteri per la sua determinazione possano essere stabiliti a livello centrale ma anche regionale, provinciale ed addirittura municipale, pur sotto l’egida e il controllo del Governo centrale e del Consiglio di Stato. Ciò porta a variazioni anche significative del salario minimo, da 2.690 yuan (pari a 348 euro mensili) per l’area di Shangai a 2.360 yuan (pari a poco più di 300 euro mensili) per l’area di Shenzhen.



Le regole di funzionamento in 10 Paesi



Francia

Su base oraria: 11,52 euro lordi

Germania

Su base oraria: 12 euro lordi

Spagna

Su base annuale: 15.120 euro lordi annui

Paesi Bassi

Su base oraria, così suddiviso in base all’orario di lavoro settimanale:

O 12,79 euro in caso di 36 ore settimanali;

O 12,12 euro in caso di 38 ore settimanali;

O 11,51 euro in caso di 40 ore settimanali.

Regno Unito

Su base oraria, così suddiviso:

O national living wage (lavoratori oltre i 23 anni): 10,42 £ lorde;

O standard rate (lavoratori tra 21 e 22 anni): 10,18 £ lorde;

O development rate (lavoratori tra 18 e 20 anni): 7,49 £ lorde;

O young workers rate (lavoratori tra 16 e 17 anni): 5,28 £ lorde;

O apprentice rate (apprendisti sotto i 19 anni oppure sopra i 19 anni ma nel primo anno di apprendistato): 5,28 £ lorde.

Usa

Su base oraria: 7,25 dollari lordi

Australia

Su base oraria, così suddiviso:

O adult employee (lavoratori oltre i 21 anni): 23,23 $ lordi;

O junior employee (sotto i 21 anni): percentuale di 23,23 $ lordi in base all’età del lavoratore;

O altre categorie (apprendisti, lavoratori in prova, etc.): in base agli anni di esperienza di lavoro.

Canada

Su base oraria, l’importo più alto tra il minimo federale (16,65 $) e il minimo stabilito da ciascun territorio (il più alto attualmente è 16,77 $ per lo Yukon)

India

Non è su base oraria: è stabilito in base al settore merceologico e all’età del lavoratore considerando un «orario normale giornaliero», tra un massimo di 9 ore per i lavoratori adulti (sopra i 18 anni) e un minimo di 4,5 ore per i lavoratori infanti (sotto i 14 anni). I lavoratori adolescenti (tra 14 e 18 anni) possono rientrare in una categoria o nell’altra in base al certificato del medico competente.

Cina

Non esiste un minimo standard ma è stabilito a livello regionale, provinciale o anche municipale. Alcuni esempi:

O area di Pechino: 13,91 yuan all’ora e 2.420 yuan al mese;

O area di Shanghai: 2.690 yuan al mese;

O area di Shenzhen: 2.360 yuan al mese.

A cura del dipartimento Employment and Labor dello studio legale internazionale Dentons