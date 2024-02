Se l’azienda è irreperibile il lavoratore resta senza permesso di soggiorno

Tra i temi caldi dell’immigrazione, un posto di primo piano spetta alla programmazione degli arrivi in Italia dei cittadini stranieri e alla gestione delle quote di ingresso per lavoro. La determinazione delle quote di ingresso da parte dei decreti flussi cerca di rispondere alle esigenze dell’economia nazionale, anche se il numero di lavoratori stranieri non è sufficiente a coprire la necessità di forza lavoro espressa dalle imprese.

Spesso succede però che il datore di lavoro, per diversi motivi...