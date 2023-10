Sfl pagato da quando si inizia la formazione di Gianni Bocchieri

I requisiti delle domande della nuova misura supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) sostitutiva del reddito di cittadinanza (Rdc) per i suoi ex beneficiari occupabili sono preventivamente verificati dall’Inps, in maniera automatizzata, sulla base delle informazioni immediatamente disponibili nelle sue banche dati. Dopo verifica positiva della prima istruttoria, le domande risultano in stato di “verificata salvo ulteriori controlli”. A questo punto, il patto di attivazione digitale (Pad), precompilato e sottoscritto dai richiedenti che hanno già effettuato l’accesso al nuovo sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), diventa operativo e la loro domanda di sussidio passa immediatamente allo stato di “accolta salvo ulteriori controlli”.

Invece i richiedenti il Sfl che non hanno effettuato l’accesso al Siisl o non hanno compilato e sottoscritto il Pad dovranno accedervi (https://siisl.lavoro.gov.it), confermando la loro iscrizione al Siisl, compilando il proprio curriculum vitae e sottoscrivendo il Pad. Assieme a quest’ultimo, i richiedenti il Sfl rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (Did) e indicano tre agenzie autorizzate all’attività di intermediazione (Apl). Dopodiché anche le loro domande passano nello stato di “accolta salvo ulteriori controlli”, che consente la prosecuzione del percorso di attivazione lavorativa. Con domanda di Sfl accolta e Pad attivato, nel Siisl i richiedenti di Sfl possono subito manifestare interesse per offerte di lavoro ed essere contattati dalla relativa Apl, in quanto le agenzie saranno già state informate di essere state opzionate.

Per l’erogazione del sussidio di 350 euro mensili per 12 mesi, rispetto al Rdc il paradigma del Sfl è rovesciato: l’Inps effettuerà il bonifico solo dopo aver ricevuto l’informazione sulla partecipazione a percorsi di politica attiva, comprensivi di formazione da parte dei competenti servizi al lavoro.

Per questa prima preliminare condizionalità, il messaggio 3379/2023 dell’Inps distingue i casi in cui i richiedenti di Sfl abbiano sottoscritto o meno un patto di servizio personalizzato (Psp). Nel caso in cui l’abbiano sottoscritto, l’istituto prevede che coloro che abbiano già un’iniziativa di politica attiva o un corso di formazione avviati possono ricevere il pagamento del beneficio economico a decorrere dalla data di accoglimento della domanda di Sfl. Se, invece, non hanno iniziato un corso di formazione o altra iniziativa di politica attiva, dovranno individuarle e iscriversi per ricevere il pagamento a decorrere dalla data di inizio e per la durata della partecipazione allo stesso corso o ad altra attività̀di politica attiva.

I richiedenti di Sfl che non hanno un Psp sottoscritto devono essere convocati dai centri per l’impiego (Cpi) per la sua sottoscrizione e per l’individuazione di un corso o un percorso formativo o altra iniziativa di attivazione lavorativa. In tal caso, il diritto all’erogazione dell’indennità decorre dalla data di inizio della partecipazione al percorso di politica attiva o al corso di formazione, per la durata dell’effettiva partecipazione.

A proposito della durata della effettiva partecipazione, la circolare 77/2023 dell’Inps ha ricordato come il sussidio mensile non sia frazionabile: per incassarlo basta aver partecipato a una singola misura di politica attiva nel mese. Tuttavia occorrerebbe precisare che per durata effettiva della partecipazione andrebbe considerata l’intera durata possibile per il percorso di politica attiva come indicata nel provvedimento amministrativo che lo disciplina, quale paniere di servizi combinati secondo fabbisogni personali di aiuto.

Non senza aggravio operativo per i servizi all’impiego, il messaggio Inps precisa che anche coloro che hanno un Psp già sottoscritto devono essere convocati per il suo aggiornamento o integrazione. Questo ulteriore passaggio dai servizi all’impiego viene motivato con la necessità di mantenere coerenti i percorsi formativi individuati con il percorso di attivazione lavorativa individuato nel patto di servizio e di verificare l’adesione dell’interessato alle misure di formazione e attivazione lavorativa indicate nel patto stesso.

Ogni novanta giorni, agli stessi servizi per il lavoro competenti l’interessato è tenuto a dare conferma della sua partecipazione a percorsi di politica attiva, pena sospensione del sussidio.

Le domande di Sfl non in stato “verificata” sono sottoposte a supplemento istruttorio, continueranno a essere visualizzabili nel Siisl nello stato “acquisita”, ma nella procedura Sfl dell’Inps verranno poste nello stato di “sospesa per supplemento istruttorio”, a conclusione del quale sono poste nello stato “verificata salvo ulteriori controlli”. Se tutti i requisiti risulteranno soddisfatti e il sussidio potrà essere erogato dopo aver eseguito tutti i descritti adempimenti di compilazione e sottoscrizione del Pad e del Psp e aver partecipato a percorsi di politica attiva comunque denominati, comprensivi di corsi di formazione.