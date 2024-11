Sgravio contributivo 2023 per i contratti di solidarietà, istruzioni Inps

L'Inps ha fornito le proprie istruzioni in merito allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2023

Con la circolare 97 del 15 novembre 2024, l'Inps ha fornito le proprie precisazioni procedurali per la fruizione dello sgravio contributivo a valere sulle risorse allo scopo destinate per il 2023 relativo ai contratti di solidarietà di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 148/2015.

Come è noto, il contratto di solidarietà, già preordinato dall'art. 1 del D.L. 726/1984, è ormai divenuto una delle causali della CIGS e, come tale, per la previsione di cui all'art. 21, comma 5, del medesimo ...