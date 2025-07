Sicurezza dei lavoratori: crescono gli incidenti in itinere

Nel corso del 2024 un quarto dei decessi è avvenuto nel tragitto casa-lavoro, e questa tendenza è stata confermata anche nel primo trimestre del 2025. Sono, invece, in calo del 9,9% gli infortuni dei lavoratori in azienda. Le grandi città italiane, infine, diventano terreno critico per la sicurezza dei lavoratori. A dirlo è il rapporto della Fondazione studi consulenti del Lavoro intitolato “La dimensione territoriale della sicurezza sul lavoro: i numeri del 2024”, che analizza le disomogeneità territoriali...

