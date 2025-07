Aggiornata l’indennità per soccorso alpino del 2025

Con il decreto 73 del 22 maggio 2025 il ministero del Lavoro ha stabilito la misura dell’indennità sostituiva spettante ai lavoratori autonomi impegnati in attività di soccorso alpino e speleologico per l’anno 2025. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 162 del 18 febbraio 1992, l’indennità viene riconosciuta a favore dei lavoratori autonomi per il mancato reddito riferito ai giorni in cui si sono astenuti dal prestare attività lavorativa per lo svolgimento delle attività di soccorso alpino e speleologico...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi