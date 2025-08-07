Obbligo scolastico e visita medica per far lavorare i minori anche solo in estate

La disciplina dell’occupazione dei lavoratori minorenni rappresenta, per la complessità delle fonti normative e per le rilevanti implicazioni giuridiche e organizzative, un ambito di particolare delicatezza per datori di lavoro, consulenti e operatori del diritto. Il quadro regolatorio, delineato originariamente dalla legge 977/1967, è stato progressivamente arricchito da interventi legislativi e interpretativi che ne hanno ridefinito le condizioni di ammissione al lavoro e gli adempimenti in materia...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi