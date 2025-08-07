Rapporti di lavoro

Obbligo scolastico e visita medica per far lavorare i minori anche solo in estate

Necessario fare attenzione alle numerose disposizioni che tutelano l’impiego dei più giovani

di Barbara Garbelli

La disciplina dell’occupazione dei lavoratori minorenni rappresenta, per la complessità delle fonti normative e per le rilevanti implicazioni giuridiche e organizzative, un ambito di particolare delicatezza per datori di lavoro, consulenti e operatori del diritto. Il quadro regolatorio, delineato originariamente dalla legge 977/1967, è stato progressivamente arricchito da interventi legislativi e interpretativi che ne hanno ridefinito le condizioni di ammissione al lavoro e gli adempimenti in materia...

