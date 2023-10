Solimare, contributi e domande da ottobre di N.T.

Finanziamento dello 0,30 esteso alle aziende che hanno fino a cinque dipendenti, ma dal 7 del prossimo mese si può chiedere l’ammortizzatore









Gli effetti dell’ampliamento della platea di riferimento del fondo bilaterale Solimare diventeranno pienamente operativi dal 7 ottobre, cioè quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che adegua le prestazioni erogate dal fondo. Lo ha precisato Inps con il messaggio 3378/2023, che contiene ulteriori indicazioni in merito al fondo di solidarietà per il settore marittimo.

Per effetto del decreto ministeriale, obblighi di contribuzione e prestazioni riguardano tutte le imprese del settore, anche quelle che hanno fino a cinque dipendenti, prima escluse e quindi nell’orbita del Fondo di integrazione salariale. Dal 7 ottobre i datori di lavoro potranno presentare domanda per l’assegno di integrazione salariale, con causali ordinarie e straordinarie, per riduzioni o sospensioni dell’attività decorrenti dal 22 settembre 2023 (pubblicazione del Dm in Gazzetta).

Da ottobre, inoltre, l’obbligo di versare il contributo di finanziamento, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile a fini previdenziali si estende anche alle imprese più piccole. Contestualmente cessa l’obbligo di versare i contributi al Fis.