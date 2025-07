Sottoscritto il nuovo Ccnl per i lavoratori in somministrazione

Sottoscritto dalle parti sociali il nuovo CCNL per i lavoratori in somministrazione, che introduce importanti novità in materia di welfare, formazione, ammortizzatori sociali e ricollocazione. Il contratto prevede un rafforzamento delle tutele per i lavoratori a tempo indeterminato, l'introduzione di una nuova assicurazione sanitaria, l'aumento delle indennità di disponibilità e una revisione delle procedure di ricollocazione. Vengono inoltre aggiornati il periodo di prova e le condizioni del Monte Ore Garantito (MOG).