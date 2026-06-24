La domanda

Figlio di 3 anni che frequenta asilo nido. Spesa asilo nido nel 2025 pari a € 600, con fattura intestata al dipendente e pagamento effettuato dal dipendente. Successivo rimborso da parte del datore di lavoro di € 600 tramite piano welfare ex art. 51, comma 2, lett. f-bis) TUIR (esempio welfare puro con fonte regolamento: rivolto a tutti i dipendenti con credito welfare di € 1.000). Il rimborso è integralmente escluso da imposizione fiscale e previdenziale in quanto in armonizzazione. Credito welfare iniziale € 1.000 → utilizzato € 600 → residuo € 400.Il dipendente può portare in detrazione nel Modello Redditi PF 2026 (o 730/2026) la spesa per asilo nido pari a € 600, considerato che il rimborso esente del datore di lavoro è stato percepito nello stesso anno?