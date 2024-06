Sport, la gestione dei compensi per volontari e dipendenti pubblici

L’atteso nuovo decreto va a semplificare gli adempimenti relativi a due figure peculiari del settore sportivo, i volontari e i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive

Nel Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante disposizioni urgenti in materia di sport, oltre che ulteriori interventi nell’ambito dell’istruzione, gli articoli da 1 a 5 sono dedicati in particolar modo al funzionamento degli Organismi sportivi, alla modifica di alcune disposizioni contenute nel D.lgs. n. 36/2021, che costituisce il testo normativo fondamentale in materia di lavoro sportivo, all’Organizzazione Nazionale Antidoping, nonché ulteriori disposizioni in materia di principi contabili ...