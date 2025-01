Stagionali extra Ue, permesso convertibile senza flussi d’ingresso

Il Ministero dell’interno, dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, il 7 gennaio ha pubblicato sul proprio portale servizi una nota con la quale ha ricordato che dal 1° gennaio 2025, come previsto dal Dlgs 145/2024, le domande di conversione del permesso di soggiorno possono essere presentate al di fuori delle quote previste dai decreti flussi e quindi a prescindere dai click day che devono essere rispettati per l’invio delle istanze di nulla osta volte a ottenere una quota d’ingresso...

