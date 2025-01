Dal 1° gennaio 2025, per effetto della legge 207/2024 (legge di Bilancio), le detrazioni per familiari a carico subiranno importanti variazioni.

Il comma 11, dell’articolo 1, della legge 207/2024 interviene in modifica dell’articolo 12, comma 1, lettera c) del Tuir, limitando le detrazioni per figli a carico fino al compimento del trentesimo anno di...