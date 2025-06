Stretta sulla Naspi con una eccezione

Con la circolare 98/2025, l’Inps ha fornito le istruzioni applicative sulla novità introdotta dalla legge 207/2024 (Bilancio 2025) in materia di indennità di disoccupazione, integrando le disposizioni di legge in via interpretativa. Il chiarimento riguarda la modifica all’articolo 3 del decreto legislativo 22/2015, destinata a incidere in modo rilevante sull’accesso alla prestazione da parte di quelle persone che, dopo essersi dimessi da un rapporto di lavoro, perdono successivamente un secondo impiego...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi