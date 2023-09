Super fragili, smart working prorogato al 31 dicembre di N.T.

Proroga al 31 dicembre del diritto allo smart working per i lavoratori super fragili dei settori pubblico e privato. Lo prevede il testo, di entrata in Consiglio dei ministri del 27 settembre, del decreto legge contenente proroghe di diversi termini.

La bozza stabilisce che all’articolo 1, comma 306, della legge 197/2022, la data del 30 settembre 2023 sia sostituita con quella del 31 dicembre di quest’anno. Il comma 306 riguarda il diritto dei lavoratori super fragili, cioè quelli nelle condizioni specificate nel individuate dal decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, sia del settore pubblico che di quello privato. Questi lavoratori devono poter svolgere l’attività in modalità agile anche tramite l’assegnazione a mansioni differenti (purché nella stessa categoria o area di inquadramento) da quelle svolte nei luoghi di lavoro.

Proprio perché questi dipendenti hanno un diritto, la bozza del Dl stabilisce anche, per il comparto pubblico, che «il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa».

Se il testo del provvedimento sarà confermato nella versione definitiva del Dl, dunque la scadenza del 31 dicembre viene estesa ai super fragili, per i quali la tutela si sarebbe conclusa il 30 settembre. Diciamo estesa perché fino alla fine dell’anno possono svolgere attività in smart working i lavoratori fragili e i genitori di under 14 ma, entrambe le categorie, solo nel comparto privato e solo se le mansioni sono compatibili.