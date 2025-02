Superdeduzione del costo del lavoro - Determinazione della base di computo e esempi di calcolo

I costi rilevanti e costi esclusi dalla base di computo e gli esempi di calcolo ai fini della maggiorazione

Determinata la sussistenza dei due valori relativi all'incremento occupazionale, la maggiorazione della deduzione del 20 o 30% dovrà essere applicata al minore valore tra:

il costo effettivo dei nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato nel periodo successivo a quello in corso al 31.12.2023

l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, rispetto al medesimo valore rilevato nel periodo d'imposta precedente.

I costi del personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente; pertanto, per i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata ex art.66 del T.U.I.R., nonché per gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo...