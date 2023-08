Supporto formazione e lavoro da richiedere all’Inps o ai patronati di Gianni Bocchieri









In attesa della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono stati anticipati sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali i due attesi decreti attuativi della misura di politica attiva intitolata Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), sostitutiva del reddito di cittadinanza (Rdc) per i suoi ex beneficiari “occupabili”( si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 agosto). Il Sfl è la misura di attivazione al lavoro che condiziona l’erogazione del sussidio di 350 euro mensili, per un massimo...