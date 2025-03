Tassabile pro rata il bonus maturato in parte all’estero

Il bonus maturato in più anni, di cui alcuni lavorati nel Paese estero di residenza fiscale, va tassato in Italia solo per la parte riferita al periodo di attività svolta nel nostro Paese, anche se il lavoratore è qui residente. Questa l’indicazione contenuta nella risposta a interpello 81/2025 fornita dall’agenzia delle Entrate.

La società istante...