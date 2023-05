Sul tempo determinato, ampio spazio ai contratti collettivi di Enrico D’Onofrio e Barbara Massara









Nell’attesa della conversione in legge del decreto 48/2023, una questione particolarmente attuale per gli operatori ha a oggetto l’applicabilità delle causali del contratto a termine già previste nei contratti collettivi stipulati in base alla previgente disciplina, quella contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 81/2015 (oggi abrogato). Tale norma, introdotta dal Dl 73/2021, consentiva l’apposizione al contratto di un termine superiore a dodici mesi, così come ...