Nel caso in esame, abbiamo un lavoratore assunto per la prima volta come lavoratore subordinato in data 10.07.2026, presso un’azienda obbligata al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS (casistica ex art. 8, comma 7, D.Lgs. 252/2005, applicata a un datore di lavoro soggetto al Fondo di Tesoreria).
A partire dal 1° luglio 2026, il lavoratore ha 60 giorni di tempo dalla data di assunzione per scegliere se mantenere il TFR in azienda ai sensi dell’art. 2120 c.c. (che, nel caso specifico...