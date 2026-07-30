La domanda

Il datore di lavoro versa, in relazione ad un CCNL, contributi a suo carico all’ente bilaterale pari a 10 euro per il proprio dipendente. Non è prevista alcuna trattenuta a carico del dipendente a finanziamento dell’ente bilaterale. L’ente bilaterale offre alcune prestazioni extra-lavorative al dipendente (esempio: integrazione rispetto al congedo parentale, rimborso libri di testo per i figli, rimborso asilo nido figli ecc.) tramite erogazione diretta al dipendente.Qual è il trattamento tributario e previdenziale dei 10 euro che il datore versa a finanziamento dell’ente bilaterale per il suo dipendente?Si suppone che l’imponibile fiscale del mese del dipendente ammonti a 2000 euro (imponibile previdenziale al netto del 9,19% di contributo obbligatorio Inps), senza considerare l’impatto del contributo datoriale versato all’ente bilaterale.