Uniemens: nel nuovo documento tecnico l'incentivo al posticipo del pensionamento

Tutte le novità introdotte dall'Inps lo scorso 28 settembre

In data 28 settembre 2023 l’Inps ha rilasciato il nuovo Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens ( Release 4.20.2 - documento tecnico 4.20 – schema di validazione versione 4.20.0).

Le novità vanno a toccare lo schema XSD nella parte relativa ai lavoratori iscritti alle Gestioni ex Inpdap e le Appendici B e I.

Le novità dello schema XSD

Le modifiche allo schema XSD interessano l’elemento < ListaPosPA > prevedendo l’inserimento del codice 57 in < CodiceCessazione > di < E0_PeriodoNelMese > e di < V1_PeriodoPrecedente > e del codice 10 in < DescrMotivoUtilizzo > di < V1_PeriodoPrecedente >.

Le novità dell’Appendice B

Per quanto attiene l’elemento < DenunciaIndividuale >:

- sono inseriti i codici L577 (“Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). Circolare n. 82/2023”) e L578 (“Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ridotto dell’esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, disciplinato dall’art.1, c. 281, della legge n. 197/2022 e dall’art. 39 del decreto-legge n. 48/2023. Circolare n. 82/2023”) in < CodiceCausale > di < InfoAggCausaliContrib > di < DatiRetributivi >;

- viene inserito il codice PROTOCOLLO (“Numero di protocollo Inps (utilizzabile laddove espressamente indicato in messaggi o circolari)”) nell’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” di < IdentMotivoUtilizzoCausale > di < InfoAggCausaliContrib > di < DatiRetributivi >;

- viene aggiornata la descrizione della causale E793 di < CausaleVersMat > di < MatADebito > di < Maternita > di < DatiRetributivi > prevedendo la sua utilizzabilità fino alla competenza di maggio 2023.

Per quanto attiene invece l’elemento < DenunciaAziendale >:

- viene inserito il codice L142 in < CongCIGOAltCaus > di < CongCIGOAltre > di < CongCIGOACredito > di < CIGOrd > di < CIGAutorizzata > di < ConguagliCIG > avente il significato di “Conguaglio CIGO art.1 - DL 98/23. Circolare n. 73/2023”;

- nell’elemento < ListaPosPA >, sempre con riferimento agli esoneri per incentivo al posticipo del pensionamento, sono inseriti in codici 52 e 53 in < CodiceRecupero > di < RecuperoSgravi > di < GestPensionistica > di < Gestioni > di < E0_PeriodoNelMese > e di < V1_PeriodoPrecedente >.

Le novità dell’Appendice I

Sempre in relazione all’esonero per l’incentivo al posticipo del pensionamento di cui al comma 286, articolo 1, della Legge n. 197/2022, viene prevista infine l’introduzione in < CodAgio > di < AgevolazioneAgr > di < DatiAgriRetribuzione > di < DenunciaAgriIndividuale > dei nuovi codici PP (“Recupero arretrati 2023 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022. Circolare n. 82/2023”) e PA (“Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022. Circolare n. 82/2023”).