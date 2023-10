Verifica difficile del requisito, bonus under a rischio revoca di Barbara Massara e Nicoletta Ricci

Inps dovrebbe controllare preventivamente l’assenza di un contratto a tempo indeterminato

Le aziende e i loro consulenti stanno ricevendo via Pec dall’Inps accertamenti ispettivi con cui viene loro disconosciuto il diritto all’esonero contributivo under 30 o 36, con contestuale richiesta di recupero del beneficio maggiorato delle somme aggiuntive. A parte alcuni casi anomali, quali ad esempio l’errato abbinamento di aziende e dipendenti, la principale ragione alla base di tali atti consiste nell’accertamento, da parte dell’istituto, di un precedente rapporto a tempo indeterminato in capo al lavoratore assumendo.

Ricordiamo, infatti, che sia per l’esonero strutturale under 30 (articolo 1, commi 100-114 , della legge 205/2017) che per quello under 36 previsto nel 2022 e 2023 (articolo 1, comma 10, della legge 178/2020 e articolo 1, comma 297, della legge 197/2022), oltre al requisito anagrafico, è prescritto quello dell’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore da assumere con l’agevolazione.

Gli unici strumenti ufficiali di cui dispone il datore di lavoro per verificare tale condizione sono il certificato storico lavorativo (modello C2 storico) nonché lo strumento messo a disposizione dall’Inps sul proprio sito, entrambi non del tutto affidabili.

Il certificato storico ha, infatti, una valenza territoriale limitata, in quanto certifica le informazioni sulle esperienze lavorative presenti nel sistema informativo dei centri per l’impiego di una regione e non dell’intero territorio nazionale. Inoltre tale documento potrebbe non essere esaustivo, in quanto certifica solo i rapporti decorrenti dal 2008, o comunque non aggiornati (i rapporti di lavoro con le agenzie di somministrazione, ad esempio, vengono comunicati entro il 20 del mese successivo).

L’apposito applicativo reso disponibile dall’Inps dal 2018 (circolare 40/2018), per verificare preesistenti rapporti a tempo indeterminato, non ha valenza certificativa, come espressamente dichiarato in calce al risultato emesso dalla stessa procedura online.

In ragione della limitata affidabilità di questi mezzi, i consulenti suggeriscono di integrarli con l’estratto conto contributivo, così come l’Inps suggerisce l’autocertificazione (articolo 47 del Dpr 445/2000) rilasciata dal dipendente per attestare l’inesistenza di rapporti a tempo indeterminato.

Ma tutti questi documenti non consentono di verificare in modo certo e incontestabile la sussistenza dell’unico requisito (oltre a quello anagrafico) a cui è subordinato la legittima fruizione del più importante incentivo all’occupazione giovanile. A valle di questo sistema così incerto, l’unico responsabile rimane il datore di lavoro che, insieme al proprio consulente, si assume un rischio eccessivo, pari all’esonero rivelatosi indebito (fino a 24.000/32.000 euro per le assunzioni 2023), alle relative somme aggiuntive (applicate nonostante il legittimo affidamento), nonché all’emissione di un Durc irregolare. Né di tali danni il datore può rivalersi sul dipendente che, senza dolo, potrebbe aver dimenticato un antico rapporto interrotto durante il periodo di prova.

Affinché queste agevolazioni possano serenamente continuare ad essere proposte dai consulenti e utilizzate dai datori di lavoro, senza l’assunzione di rischi incontrollabili ed insostenibili per entrambi, sarebbe opportuno che, come per gli altri esoneri, la verifica (almeno a livello nazionale) sia effettuata dall’Inps al fine di fornire al datore di lavoro preventiva autorizzazione all’utilizzo della misura.