Via libera al lavoro dopo il rilascio di nulla osta e visto

Scaduto il 26 novembre 2023 il termine per precompilare sul portale del ministero dell’Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it i moduli di assunzione dei lavoratori extracomunitari, l’attenzione degli aspiranti datori di lavoro (e dei lavoratori) si focalizza adesso sulla lettura della ricevuta attestante l’invio della domanda e in particolare sull’orario di ricezione, perché l’assegnazione delle quote avverrà in ordine cronologico: una domanda di assunzione inviata alle 9 e qualche secondo...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova due mesi a soli da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi