Voucher formativo per le professioniste e i professionisti toscani

L’opportunità

In un contesto economico e professionale in costante evoluzione, le libere professioniste e i liberi professionisti sono chiamati a rinnovare le proprie competenze per restare competitivi e affrontare le sfide legate all’innovazione tecnologica, alla sostenibilità ambientale e all’organizzazione dei processi lavorativi. La Regione Toscana, con il presente Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali – annualità 2025, intende sostenere l’aggiornamento e il rafforzamento delle...